Les stories Facebook deviennent une source de revenus pour les créateurs

Une nouvelle source de revenus accessible aux créateurs

Le réseau social Facebook de Meta annonce le déploiement mondial d’une nouvelle option de monétisation dédiée aux stories. Désormais, les créateurs inscrits au programme de monétisation du contenu Facebook peuvent être rémunérés en fonction des performances de leurs stories. Que ce soit des extraits de vidéos, des recettes, ou des moments de leur quotidien, les contenus partagés sous forme de story deviennent une source potentielle de revenus. Facebook souligne que les créateurs n’ont pas besoin d’atteindre un nombre minimal de vues pour commencer à percevoir des paiements. Cette facilité d’accès vise à encourager la publication de contenus réguliers et variés sur la plateforme.

Une stratégie pour attirer les créateurs de contenu

En intégrant la monétisation aux stories, Facebook entend renforcer l’attractivité de sa plateforme face à des concurrents comme TikTok. Meta, maison mère de Facebook, mise sur des incitations financières, des bonus et un accompagnement stratégique pour séduire de nouveaux créateurs et les fidéliser. Le déploiement de cette fonctionnalité s’inscrit dans une dynamique où la société multiplie les moyens de valoriser le travail des créateurs de contenu. Cela vise également à dynamiser l’écosystème de Facebook en stimulant la création et la diffusion de vidéos courtes et engageantes.

Une intégration simplifiée pour les créateurs éligibles

Les créateurs faisant déjà partie du programme de monétisation de contenu n’ont aucune démarche supplémentaire à effectuer pour activer cette nouvelle option. Facebook a lancé ce programme en 2023 afin de regrouper ses différentes initiatives, telles que les publicités In-stream, les Ads sur Reels et les Bonus de performance. Après une phase de test menée auprès d’un panel restreint, la monétisation des stories est désormais accessible à tous les membres du programme. En parallèle, Facebook prévoit d’ouvrir les inscriptions au grand public d’ici la fin de l’année 2025.

Des résultats encourageants et des perspectives de croissance

Les chiffres communiqués par Meta témoignent de l’importance croissante de la monétisation sur ses plateformes. En 2024, les créateurs ont généré plus de 2 milliards de dollars sur Facebook, avec une croissance de plus de 80% des revenus liés aux Reels et aux vidéos courtes. Depuis l’introduction des opportunités de revenus en 2017, plus de 4 millions de créateurs ont été rémunérés. En misant sur les stories, Facebook diversifie encore ses leviers de rémunération et entend renforcer sa position dans la course aux contenus créatifs face à des concurrents toujours plus nombreux.