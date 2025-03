Facebook Marketplace, l’atout jeunesse de Meta

Si les jeunes se détournent de Facebook, beaucoup y reviennent pour acheter et vendre sur Marketplace.

Tl;dr Marketplace attire les jeunes sur Facebook en leur offrant un moyen simple et économique d’acheter et de vendre des produits d’occasion.

Sa transparence et son intégration aux profils Facebook renforcent la confiance des utilisateurs, contrairement aux plateformes anonymes.

Même s’il génère peu de revenus directs, Marketplace joue un rôle stratégique en maintenant l’engagement des utilisateurs et en soutenant le modèle publicitaire de Meta.

Un outil indispensable pour les jeunes

Les jeunes utilisent de moins en moins Facebook : seulement 32% des adolescents américains y sont actifs en 2024, contre 71% en 2014. Pourtant, Marketplace reste un attrait majeur. De nombreux utilisateurs s’y connectent uniquement pour acheter ou vendre des produits d’occasion, sans interagir avec le reste du réseau social. Sa simplicité et son accessibilité en font une alternative attrayante aux plateformes comme eBay ou Craigslist. Sans frais d’inscription et favorisant les échanges locaux, Facebook Marketplace séduit les jeunes soucieux d’économiser et de consommer de manière responsable. L’aspect communautaire du service, où l’on achète souvent à des personnes situées à proximité, renforce également son attrait. Cette proximité permet de négocier directement et d’éviter les frais d’expédition, un avantage non négligeable pour un public à budget limité.

Un géant du marché de la revente

Lancé en 2016, Marketplace s’est imposé avec 1,1 milliard d’utilisateurs dans 70 pays, devenant un acteur incontournable du commerce de seconde main. Il profite de l’essor du marché de la revente, estimé à 350 milliards de dollars d’ici 2027, un secteur en pleine croissance porté par la quête d’économies et de consommation responsable. Contrairement à d’autres plateformes, il ne facture pas de frais de mise en ligne, attirant ainsi de nombreux vendeurs, des particuliers aux petits entrepreneurs. Cette gratuité, combinée à la facilité des transactions locales, en fait une référence pour les échanges entre particuliers, concurrençant efficacement eBay et Craigslist. En supprimant les barrières à l’entrée, Marketplace encourage une participation massive et une diversité de produits impressionnante. Cette accessibilité contribue à son succès et à son intégration dans les habitudes d’achat des jeunes générations.

Un espace de revente plus sûr que ses concurrents

L’un des avantages de Marketplace réside dans la transparence des profils Facebook. Contrairement aux plateformes anonymes comme Craigslist, l’identité des utilisateurs est visible, instaurant un climat de confiance entre acheteurs et vendeurs. Cette dimension sécuritaire est un argument clé, notamment pour les jeunes utilisateurs qui privilégient des transactions sûres et vérifiables. De plus, le récent partenariat avec eBay, en janvier 2025, renforce encore cette crédibilité en intégrant des annonces vérifiées dans plusieurs pays. Meta espère ainsi améliorer l’expérience utilisateur tout en diversifiant l’offre disponible sur Marketplace. Cette collaboration stratégique pourrait également réduire le nombre d’arnaques, un problème fréquent sur les plateformes de revente entre particuliers. En instaurant un cadre plus sécurisé, Facebook Marketplace se différencie de ses concurrents et renforce son attractivité.

Un service peu monétisé mais crucial pour Facebook

Marketplace ne génère pas directement de revenus importants, mais il joue un rôle clé dans l’écosystème de Facebook en maintenant l’engagement des utilisateurs. En attirant les jeunes sur la plateforme, il valorise Facebook auprès des annonceurs, qui assurent 97% des revenus de Meta. Bien que Facebook prenne une commission de 10% sur les ventes via son service d’expédition, l’essentiel du bénéfice vient de la publicité générée par l’augmentation du trafic. Plus les utilisateurs restent actifs, plus ils sont exposés aux annonces sponsorisées, un élément central du modèle économique de Meta. Marketplace s’inscrit donc dans la stratégie à long terme du groupe pour prouver sa pertinence auprès des nouvelles générations et assurer sa pérennité. En intégrant progressivement de nouvelles fonctionnalités et en nouant des partenariats, Facebook pourrait encore renforcer son emprise sur le marché de la revente en ligne.