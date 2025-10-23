Les Simpson signent le retour d’Apu… pour mieux l’éliminer après huit ans d’absence

Après huit ans d’absence, le personnage d’Apu a fait un retour remarqué dans la série Les Simpson, avant d’être aussitôt éliminé du scénario. Cette décision inattendue marque un tournant pour ce personnage longtemps controversé.

Tl;dr Apu revient puis meurt dans The Simpsons.

Son rôle réduit depuis la polémique sur le personnage.

Aucun plan officiel annoncé pour l’avenir d’Apu.

Retour inattendu d’Apu dans The Simpsons

Après des années d’absence remarquée, Apu vient de réapparaître brièvement dans un épisode marquant de la saison 37 de The Simpsons, avant d’être aussitôt évincé de façon abrupte. Le célèbre propriétaire du Kwik-E-Mart, longtemps relégué à l’arrière-plan, a eu droit à un ultime clin d’œil lors du traditionnel épisode « Treehouse of Horror XXXVI ». Cet événement n’a pas manqué de raviver le débat autour d’un personnage autrefois emblématique, aujourd’hui au centre des discussions.

Un hommage ironique lors du Treehouse of Horror

C’est dans le segment final intitulé « Plastic World » que les téléspectateurs ont retrouvé Springfield ensevelie sous des montagnes de déchets plastiques. Parmi les rares survivants, Lisa et ses compagnons découvrent au fond des décombres un Kwik-E-Mart dévasté, abritant les dépouilles d’Apu et du bandit local, Jailbird. La scène, certes fugace, marque pourtant la première véritable mention du personnage depuis presque dix ans. Un retour aussitôt tourné en dérision par sa disparition éclaire, fidèle à l’humour grinçant de la série.

L’ombre persistante de la controverse Apu

Rappelons que si Apu avait progressivement disparu des intrigues principales depuis 2017 (sa dernière réplique remontant à l’épisode « The Serfsons »), c’est en grande partie à cause d’une vive controverse ayant éclaté après la diffusion du documentaire The Problem with Apu. De nombreux spectateurs avaient dénoncé une caricature nuisible des personnes originaires d’Asie du Sud. Par la suite, Hank Azaria – qui prêtait sa voix au personnage – annonçait en 2020 son retrait définitif : « Je n’ai pas prévu de reprendre ce rôle. » Depuis, aucune nouvelle voix ni perspective claire sur l’avenir d’Apu n’ont été communiquées par les producteurs.

L’avenir incertain du Kwik-E-Mart et de son gérant

Si certains espéraient un retour plus pérenne pour ce personnage culte ou son magasin iconique, la récente apparition relève plutôt du pied-de-nez aux fans. Interrogé cette année sur l’évolution possible d’Apu, le showrunner Matt Selman s’est contenté d’un sibyllin : « Je ne peux rien dire sur Apu en ce moment. Je ne sais pas. » Pour l’heure donc, rien ne permet de présager un retour durable ; il s’agit probablement davantage d’un clin d’œil amusé qu’une véritable relance narrative – et ce malgré l’expansion future annoncée pour la franchise avec un second film déjà en préparation.

Il reste à voir si cette référence ponctuelle ouvre la voie à une réflexion plus large sur la place des personnages historiques dans le paysage actuel de The Simpsons.