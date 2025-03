Les Simpson détiennent un record de récompenses inégalé et inégalable

La série culte Les Simpsons détient un record de récompenses qui semble bien loin d'être détrôné dans un avenir proche.

Tl;dr « The Simpsons » détient plusieurs records Guinness, dont celui de la plus longue sitcom.

La série a remporté 37 Emmys sur 102 nominations, dont 12 pour le meilleur programme animé.

Malgré sa longévité, l’épisode préféré des fans n’a pas remporté d’Emmy.

Une sitcom légendaire

Avec sa première diffusion peu avant Noël en 1989, « The Simpsons » a marqué toute une génération. Cette série n’était pas qu’un simple succès, elle a été un véritable pivot culturel. La vision cynique du monde de Matt Groening, exprimée à travers une parodie animée des sitcoms américaines traditionnelles, a défini les attitudes dominantes de la nation dans les années 1990. Nous étions suréduqués, amers face aux excès de l’ère Reagan, et prêts à voir la télévision se transformer en quelque chose de punk et de déconstructiviste.

Un succès constant

Même à la fin des années 90, « The Simpsons » a continué à produire une décennie de comédie télévisée inestimable, sans jamais baisser en qualité. La série a persisté malgré les changements d’attitudes du public au début des années 2000. À ce jour, les spectateurs sont restés intéressés par plus de 782 épisodes répartis sur 36 saisons. Ce qui en fait l’une des émissions scénarisées les plus longtemps diffusées dans l’histoire de la télévision américaine.

Des records en série

Sa longévité a permis à « The Simpsons » d’établir plusieurs records notables, tous confirmés par le Guinness des records. Il s’agit de la sitcom la plus longue de tous les temps (en nombre d’épisodes), un record qu’elle a battu dès 2009. Elle a accueilli le plus grand nombre de guest stars pour une série scénarisée, avec plus de 700 invités. Par ailleurs, la série a remporté 37 Emmys sur 102 nominations. 12 de ces victoires ont été pour le Programme Animé Exceptionnel, un record dans cette catégorie.

Une reconnaissance tardive pour certains épisodes emblématiques

Étonnamment, peu des célèbres épisodes de « Treehouse of Horror » ont été nominés pour des Emmys. Le premier à avoir été nominé a été « Treehouse of Horror VI » en 1996. La plus longue série de défaites pour « The Simpsons » a eu lieu entre 2009 et 2018. Cependant, l’épisode préféré des fans de « The Simpsons » n’est pas l’un de ses lauréats Emmy.