Rencontre avec l’homme qui a relié 444 consoles à une seule télévision : un record mondial !

Ibrahim Al-Nasser, résidant à Riyadh en Arabie Saoudite, suit précisément l'activité de ses consoles au moyen de commutateurs et d'un tableau Excel.

Sa collection comprend des classiques comme la PlayStation et la Nintendo 64.

Al-Nasser utilise des commutateurs et un tableur Excel pour suivre tous les appareils.

Ibrahim Al-Nasser: le recordman des consoles de jeux vidéos

Ibrahim Al-Nasser, un passionné de jeux vidéos résidant à Riyadh, a transformé son amour pour cette forme de divertissement numérique en une réalisation digne du livre des records Guinness. Son exploit ? Il a réussi à connecter 444 consoles de jeux vidéo différentes à un seul téléviseur.

Une collection mêlant classique et modernité

Dans la collection d’Al-Nasser, on retrouve d’anciennes consoles très appréciées des connaisseurs, comme la première Sony PlayStation, la Nintendo 64, ainsi que sa console préférée, la Sega Genesis, équipée des extensions 32x et Sega CD. Mais ce sont pas tout, il possède également des consoles portables plug-and-play contenant des classiques d’arcade comme Ms. Pac-Man et Dig Dug que l’on trouve couramment dans les magasins comme Target, combinées avec des consoles modernes comme le Hyperkin SuperBoy et d’autres plus obscures comme le Magnavox Odyssey.

La gestion d’une collection hors du commun

La prouesse technique d’Al-Nasser ne réside pas uniquement dans sa collection impressionnante. Il utilise une série de commutateurs pour jouer à chaque console sur un seul écran. Pour s’y retrouver parmi toutes ces machines, il dispose d’un tableur Excel dans lequel il note l’emplacement et la procédure de mise sous tension de chaque console.

Al-Nasser a pris soin d’organiser sa collection pour que le câblage ne soit pas visible et ne crée pas le genre de pagaille que la plupart d’entre nous ont à gérer même avec seulement deux consoles connectées à un seul téléviseur.

Jusqu’où peut-on aller ?

La collection d’Al-Nasser peut sembler impressionnante, mais elle est loin d’être la plus grande. Cette distinction revient à Linda Guillory de Garland, Texas qui détient le record pour la plus grande collection de systèmes de jeux jouables avec une collection de 2 430 articles, toujours selon le Guinness World Records.