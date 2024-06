Les secrets de l’histoire de la Fancy Dance avec Lily Gladstone et Isabel Deroy-Olson

Réalisé par Erica Tremblay, Fancy Dance est un film qui suit une jeune femme autochtone cherchant sa sœur disparue tout en s'occupant de sa nièce.

Tl;dr Fancy Dance raconte l’histoire touchante de Jax et Roki.

Le film aborde le sujet grave des femmes autochtones disparues.

Lily Gladstone et Isabel Deroy-Olson partagent leur expérience de tournage.

Fancy Dance sort en salles le 21 juin 2024 et sur Apple TV+ le 28 juin 2024.

Un drame familial poignant

Dans Fancy Dance, nous suivons l’histoire de Jax, qui s’occupe de sa nièce Roki sur la réserve Seneca-Cayuga Nation depuis la disparition de sa soeur. Tandis qu’elle recherche sa sœur, Jax aide aussi Roki à se préparer pour le prochain pow-wow. Cependant, lorsque le père de Jax, Frank, refait surface, elle risque de perdre la garde de Roki. Ensemble, elles partent en cavale, poursuivant leur quête pour retrouver la mère de Roki avant le pow-wow.

Une histoire puissante

Fancy Dance est une histoire puissante de famille, de perte et de culture. La réalité des femmes autochtones disparues est bouleversante à voir à l’écran, d’autant plus que Jax semble être seule dans sa quête pour retrouver sa sœur ou découvrir ce qui lui est arrivé. Erica Tremblay a réalisé Fancy Dance, et elle a également co-écrit le scénario avec Miciana Alise. La star de Under the Bridge et de Killers of the Flower Moon, Lily Gladstone, livre une fois de plus une performance puissante, et sa complicité avec Isabel Deroy-Olson est au cœur du film.

Un processus de production très précieux et rare

Lily Gladstone explique pourquoi elle était enthousiaste à l’idée d’incarner Jax, en partie à cause de sa connexion avec Tremblay. Elle décompose ce qui fait de Jax un personnage unique et comment Fancy Dance raconte une histoire poignante sur une femme autochtone disparue sans brutalité :

J’étais prête à jouer qui Jax allait être avant qu’il y ait une histoire… Donc, quand j’ai lu le script, j’étais juste si, je ne veux pas dire soulagée parce que je savais que ça allait être génial, mais j’étais dans le voyage tout comme tout le monde quand ils le regardent. Vous êtes accroché par cette relation, par ce monde.

Isabel Deroy-Olson, qui a joué ironiquement une version plus jeune du personnage de Lily Gladstone dans Under The Bridge, explique comment les acteurs se sont liés pendant les répétitions tout en travaillant sur l’immersion linguistique et dansante. Elle explique également comment le style de danse de Roki pour le powwow est plus contemporain, reflétant qui elle est :

Nous ne nous connaissions pas avant le tournage, et donc nous nous sommes rencontrées le premier jour de répétition et c’était immédiat. Nous avons cliqué. Je pense que le fait d’apprendre la langue et la danse ensemble, je pense que cela nous a vraiment rapprochées.

À propos de Fancy Dance

Fancy Dance sera projeté au cinéma le 21 juin 2024 puis sur la plateforme de streaming Apple TV+ le 28 juin 2024.