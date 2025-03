Les règles de YouTube sur les jeux d’argent se durcissent

Afin de renforcer la sécurité des jeunes utilisateurs, YouTube annonce de nouvelles restrictions concernant les contenus relatifs aux jeux d'argent.

Tl;dr YouTube va interdire la mention, l’affichage de logos et les liens vers des sites de jeux d’argent non approuvés.

Des restrictions d’âge seront appliquées aux vidéos sur les jeux d’argent pour protéger les jeunes spectateurs.

YouTube prévoit de supprimer les contenus promettant des gains garantis, même s’ils concernent des sites approuvés.

Des restrictions sur la mention des sites de jeux d’argent non approuvés

À partir du 19 mars 2025, YouTube interdira aux créateurs de mentionner verbalement les sites de jeux d’argent qui ne sont pas approuvés par Google. Cette nouvelle règle vise à limiter la visibilité de certains services en ligne non régulés, contribuant ainsi à un environnement plus sûr pour les utilisateurs, en particulier les plus jeunes. En plus des mentions verbales, YouTube interdira également l’affichage des logos de ces sites et les liens qui y mènent dans les vidéos. Ces restrictions viennent s’ajouter aux précédentes mesures visant à protéger les spectateurs de contenus potentiellement dangereux ou trompeurs, en particulier ceux qui concernent des services de jeux d’argent douteux.

Impact sur l’accès aux vidéos et la protection des jeunes

YouTube introduira également des restrictions d’âge sur les vidéos traitant de jeux d’argent en ligne. Cela signifie que les vidéos contenant de tels contenus seront limitées aux utilisateurs de 18 ans et plus, ou aux personnes connectées à leur compte Google. Ceux qui ne sont pas connectés ou qui n’ont pas l’âge requis ne pourront pas accéder à ces vidéos. Cependant, YouTube précise que cette règle ne s’applique pas aux vidéos concernant les paris sportifs en ligne ni aux contenus montrant des jeux d’argent en personne, comme les casinos physiques. L’objectif est de limiter l’exposition des jeunes à des contenus inappropriés et de promouvoir une expérience plus sécurisée pour tous les utilisateurs.

Suppression de contenus promettant des retours garantis

Une autre règle importante concerne les vidéos qui promeuvent des services de jeux d’argent avec des promesses de gains garantis. YouTube a annoncé qu’elle supprimerait tout contenu de ce type, qu’il soit lié à des sites approuvés ou non par Google. Ce type de contenu est souvent perçu comme trompeur, particulièrement lorsqu’il vise à attirer des spectateurs sous des prétextes irréalistes. La plateforme souhaite ainsi lutter contre les pratiques nuisibles, où des créateurs peuvent inciter leurs abonnés à jouer sur des sites en promettant des gains rapides et sûrs, ce qui est contraire aux principes de responsabilité de la plateforme.

Comparaison avec les autres plateformes de streaming

YouTube n’est pas le seul à resserrer ses politiques concernant les jeux d’argent en ligne. Twitch, par exemple, a commencé à restreindre les streams montrant des jeux de casino en ligne en 2022, interdisant les jeux comme les machines à sous, la roulette et les jeux de dés. Ces restrictions font écho à une tendance plus large dans l’industrie du streaming, visant à protéger les jeunes téléspectateurs et à réduire l’impact des contenus potentiellement addictifs. En parallèle, Google a également annoncé des tests pour estimer l’âge des utilisateurs, afin de fournir des expériences plus adaptées à chaque tranche d’âge sur ses différentes plateformes, y compris YouTube. Ces efforts témoignent de la volonté des entreprises technologiques de renforcer la sécurité en ligne et de mieux réguler les contenus disponibles à leur audience.