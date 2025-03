YouTube préparerait une refonte majeure de son application TV à la Netflix

Il semblerait que YouTube soit en train de préparer une refonte majeure de son application TV, dans le but de se rapprocher davantage du design et de l'expérience utilisateur offerts par Netflix.

Tl;dr YouTube envisage de devenir une véritable plateforme de streaming.

Une intégration de contenu tiers a été tentée depuis 2022.

Un redesign massif de l’application est en préparation.

YouTube : vers une transformation en plateforme de streaming

Depuis quelques années déjà, YouTube semble vouloir évoluer pour devenir une véritable plateforme de streaming. Cette transition, cependant, ne s’est pas faite sans heurts.

Une tentative d’intégration de contenu tiers

D’après un rapport récent publié par The Information, la plateforme vidéo a cherché à intégrer du contenu tiers depuis au moins 2022. Sur le modèle d’Amazon qui propose des abonnements à des services comme Starz et Showtime, l’idée était de permettre aux utilisateurs de souscrire à des services tels que Paramount Plus et Max directement via l’application YouTube sur leur téléviseur. Cependant, la société a rencontré des difficultés à intégrer le contenu payant avec les vidéos gratuites qui alimentent votre algorithme et vos abonnements aux créateurs.

Redesign de l’application : une solution en vue ?

Techniquement, il est toujours possible de s’abonner à ces services dans l’onglet Films et TV, mais selon The Information, les utilisateurs ne se rendaient pas là, et YouTube a cessé d’ajouter des services pendant qu’il cherchait une solution. Avec un milliard d’heures de contenu visionné via l’application TV, YouTube travaillerait sur une refonte massive pour résoudre le problème du contenu payant.

Une nouvelle présentation à la Netflix

Cette refonte donnerait à l’application une apparence plus proche de celle de Netflix ou Disney Plus, avec des rangées de programmes. Les services payants auraient leur propre section sous l’étiquette « Primetime Channels », qui existe déjà. « Peu importe le modèle économique, peu importe le type de contenu, tout est là [sur YouTube] », a déclaré Kurt Wilms, directeur senior de la gestion des produits, à The Information.

Cette refonte permettrait aux créateurs YouTube d’organiser leurs bibliothèques en pages d’émissions avec des épisodes et des saisons, une fonctionnalité qui n’était pas disponible auparavant. Selon Wilms, « la vision est que lorsque vous venez sur notre application [TV] et que vous cherchez une émission, cela importe peu si cette émission provient d’une chaîne Primetime ou d’un créateur ». Cette nouvelle conception, qui pourrait faciliter la recherche de tout type de contenu, devrait être lancée dans les « prochains mois ».