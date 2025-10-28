Les raisons du conflit entre Mercredi et Morticia Addams dans la série Netflix

Dans la série Netflix, la dynamique entre Wednesday et sa mère Morticia se distingue par une tension palpable. Les rapports conflictuels entre les deux personnages offrent un nouvel éclairage sur leur relation complexe au sein de la famille Addams.

Tl;dr La relation mère-fille est tendue dans « Mercredi ».

Mercredi cherche à s’émanciper de Morticia.

Des secrets familiaux influencent l’évolution des personnages.

Quand le lien mère-fille s’étire : tensions chez les Addams

Au cœur de la série « Mercredi » sur Netflix, le spectateur découvre une facette inédite du clan Addams, jusque-là réputé pour sa cohésion insolite mais indéniablement solide. Alors que la famille cultive l’étrange et la différence, leur union n’a jamais semblé menacée… jusqu’à ce que la dynamique entre Mercredi et sa mère, Morticia, devienne le centre d’une intrigue plus nuancée.

S’émanciper de l’ombre de Morticia

Dès la première saison, l’opposition frontale entre la jeune héroïne et sa mère s’impose comme l’un des ressorts principaux du scénario. Là où les films et bandes dessinées montraient une complicité particulière, la série choisit une voie différente : Mercredi, incarnée par Jenna Ortega, rejette d’emblée toute tentative d’identification à sa mère. Son choix de l’isolement social n’est pas anodin : il lui faut prouver qu’elle n’est pas un simple reflet de Morticia. Mais, ironie du sort, ses actions – remporter la Poe Cup, rejoindre la Nightshade Society – rappellent fortement le parcours maternel.

L’incompréhension grandit au fil des épisodes

Les échanges entre mère et fille s’enveniment notamment en raison d’une communication bancale. Les confidences de Mercredi sont souvent balayées d’un revers par une Morticia campée par une brillante Catherine Zeta-Jones. Derrière cette rigidité se cache une peur profonde : voir sa fille suivre les traces douloureuses de sa tante Ophelia. Selon les showrunners, cette tension est essentielle à la construction identitaire de l’héroïne. Comme l’explique l’un d’eux dans les colonnes du Hollywood Reporter : « Il y a un moment où Mercredi tente de s’affranchir de ce que représente Morticia pour elle, afin de forger sa propre identité. »

Pour mieux comprendre cette opposition, il convient de souligner plusieurs mécanismes récurrents :

L’instinct protecteur de Morticia devient parfois oppressant pour Mercredi.

de Morticia devient parfois oppressant pour Mercredi. L’absence d’échanges sincères alimente un climat de méfiance mutuelle.

alimente un climat de méfiance mutuelle. L’envie farouche d’émancipation pousse Mercredi à prendre toujours plus de risques.

Saison 3 : vers une possible réconciliation ?

Avec les révélations familiales qui jalonnent le récit, tout porte à croire que la saison à venir pourrait offrir une forme d’apaisement. Si l’amour inconditionnel reste le socle du foyer Addams – « Ici, on s’aime sans réserve, même dans la bizarrerie ! » –, chacun devra accepter que la différence se conjugue aussi dans la confrontation. Un chemin escarpé attend donc encore ces deux figures féminines emblématiques avant d’espérer trouver un terrain d’entente durable.