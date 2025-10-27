Comment Daryl Dixon a mis fin à une théorie de fans persistante dans The Walking Dead

La série dérivée consacrée à Daryl Dixon a récemment remis en question une théorie populaire que les fans de The Walking Dead entretenaient depuis plusieurs années, suscitant de vives réactions et renouvelant l’intérêt autour de la franchise.

Tl;dr Daryl et Carol resteront amis dans The Walking Dead .

. Les showrunners et acteurs excluent une romance « Caryl ».

L’amitié homme-femme reste une force de la série.

Une amitié indéfectible dans The Walking Dead

Au fil des saisons, la relation entre Daryl (interprété par Norman Reedus) et Carol (Melissa McBride) s’est imposée comme l’un des piliers émotionnels de The Walking Dead. Malgré les espoirs persistants d’une partie du public – les fameux « shippers » du duo « Caryl » – la série n’a jamais franchi le pas d’une romance entre ces deux survivants emblématiques. Dès la deuxième saison, certains fans voyaient dans l’implication de Daryl pour retrouver la fille disparue de Carol, Sophia, les prémices d’une relation plus intime. Pourtant, au fil des onze saisons et même dans le spin-off The Walking Dead: Daryl Dixon, la frontière amicale a été fermement maintenue.

Les acteurs coupent court aux rumeurs

La question du couple a été tranchée de manière explicite dans l’une des scènes du spin-off se déroulant en France. Lorsqu’un personnage secondaire suggère à Carol que Daryl pourrait être son compagnon, la réponse fuse : « Never. » Daryl, sans détour, ajoute même : « Nope. » Un clin d’œil assumé aux téléspectateurs, bien plus qu’un simple dialogue anodin.

Dans une interview accordée à Entertainment Weekly en septembre 2025, Melissa McBride évoquait cette séquence avec humour : « C’est une initiative audacieuse du showrunner David Zabel. On s’est bien amusés à la tourner, c’était léger et inattendu. Mais il reste toujours une petite part d’ambiguïté… » De son côté, Norman Reedus insistait sur la volonté de clore le débat : « On n’a jamais laissé entendre qu’il y aurait plus que de l’amitié. On voulait vraiment souligner ce point, sans équivoque. »

L’importance des liens platoniques à l’écran

Cette position tranche avec certains codes des séries télévisées où, souvent, la tentation est grande de transformer une forte complicité en histoire d’amour. Pourtant, des exemples comme celui de Don et Peggy dans Mad Men, ou encore Carmy et Sidney dans The Bear, démontrent combien la force d’un lien homme-femme peut résider dans la platonicité.

Pour éclairer ce phénomène, citons quelques raisons qui expliquent l’attachement du public à ces duos :

Ils offrent des représentations nuancées des relations humaines.

Ils brisent les schémas narratifs attendus autour de la romance.

Ils permettent une évolution émotionnelle sans tension amoureuse.

Une fidélité au caractère des personnages

Le choix des scénaristes de ne jamais céder à la pression populaire – malgré plus d’une décennie de spéculations – mérite d’être salué. Daryl et Carol incarnent une amitié rare à la télévision, fondée sur la confiance et le respect mutuel, loin des codes du couple classique. Un équilibre subtil qui a contribué à la singularité et à la longévité de The Walking Dead.