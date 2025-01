Les projets IA d’Apple pour 2025 : voici sur quoi mise la firme de Cupertino

Une note interne dévoile les ambitions du géant américain Apple dans le domaine de l'intelligence artificielle.

Tl;dr Apple travaille à améliorer sa version d’IA, Apple Intelligence.

Kim Vorrath, vétéran de l’entreprise, a été assigné à la division IA et Siri.

Apple se concentre sur la refonte de Siri et l’amélioration des modèles IA existants.

Apple Intelligence : une révolution en marche

Après seulement quelques mois accessibles au public, Apple Intelligence, la version de l’Intelligence Artificielle (IA) d’Apple, suscite déjà un grand intérêt. Bien que l’entreprise soit encore en train d’intégrer progressivement plus de fonctionnalités d’IA à iOS 18, certains des ajouts actuels restent à perfectionner.

Des priorités révélées

Une note interne récemment divulguée met en lumière les priorités d’Apple en matière d’IA pour 2025. Elle nous donne également une idée de ce que l’on peut attendre de la firme cette année. L’entreprise semble déterminée à garder le plus possible son IA sur ses propres appareils, une approche qui a conduit à des spéculations selon lesquelles Apple serait « deux ans en retard » sur des concurrents comme Google et OpenAI, plus axés sur l’IA basée sur le cloud.

Un nouveau capitaine à bord

Selon Mark Gurman, connu pour ses informations fiables sur Apple, l’entreprise a décidé de faire appel à Kim Vorrath. Ce vétéran et « réparateur » de projets, devrait se consacrer à la division IA et Siri. Vorrath a pour mission de « mettre en forme l’intelligence artificielle et Siri ». Cette transition n’a pas été officiellement confirmée par Apple, les porte-paroles ayant refusé de commenter.

Les objectifs de 2025

La note interne, provenant de John Giannandrea, le chef de l’IA chez Apple, révèle deux axes principaux pour Giannandrea et Vorrath cette année :

Refonte du noyau de Siri

Amélioration des modèles IA existants

Il a été rapporté précédemment qu’Apple cherche à créer son propre Siri LLM, qui ne devrait pas être disponible avant iOS 19.4 en 2026. Cela ressemble beaucoup à ce que Giannandrea s’efforce de réaliser cette année. Il semble évident que ChatGPT est une solution temporaire jusqu’à ce qu’Apple puisse amener Siri à un niveau similaire à celui de Gemini Live. Il a même été rapporté que Apple envisage d’étendre les capacités de Siri avec l’intégration d’autres entreprises d’IA, dont Gemini de Google et Claude d’Anthoropic.

Il est à supposer que Vorrath travaillera à redresser la situation et à amener les efforts d’IA d’Apple au niveau supérieur. Nous le verrons au fur et à mesure que l’entreprise continue de déployer lentement Apple Intelligence durant cette nouvelle année.