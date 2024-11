Les premiers films de Dragon Ball : revivez les classiques sur iTunes

Les premiers films de la franchise Dragon Ball, souvent considérés comme des trésors cachés, sont désormais en streaming sur la plateforme iTunes.

Tl;dr Dragon Ball Daima a relancé l’intérêt de la franchise Dragon Ball.

iTunes propose de visionner les premiers films Dragon Ball en streaming.

Ils présentent les débuts et les fondations de l’univers Dragon Ball.

Pourquoi ces films sont-ils maintenant sur iTunes ?

Toei Animation a récemment annoncé que plusieurs des premiers films de Dragon Ball seraient désormais disponibles en streaming sur iTunes. Cette décision vise à rendre l’héritage de la franchise accessible à un public mondial, surtout après le succès continu de la série et de ses nouvelles productions comme Dragon Ball Daima. Les fans de la première heure, qui ont découvert Dragon Ball via ces films classiques, peuvent maintenant revivre ces moments fondateurs avec une facilité inédite. De plus, les nouveaux spectateurs ont la possibilité de découvrir l’univers originel de Goku et ses premières aventures, avant qu’il ne devienne le guerrier légendaire que l’on connaît aujourd’hui.

L’introduction à Dragon Ball

Parmi les films désormais disponibles sur iTunes, on retrouve Dragon Ball: Curse of the Blood Rubies, le tout premier film de la franchise. Dans ce film, Goku, Bulma et Krillin partent à la recherche des Dragon Balls afin de stopper le roi Gurumes, devenu monstrueux à cause de sa quête des rubis sanguins. Cette aventure pose les bases de l’univers de Dragon Ball et introduit les personnages et éléments qui sont au cœur de la saga. Ce film a été le point de départ pour des générations de fans qui ont découvert Dragon Ball à travers cette œuvre. Maintenant disponible en streaming, il offre une occasion idéale de revivre les premiers pas de Goku et de ses amis.

Le deuxième film de la saga, Dragon Ball: Sleeping Princess in Devil’s Castle, présente une aventure plus fantastique. Goku et Krillin sont envoyés sauver une princesse endormie, mais pour cela, ils doivent affronter des créatures surnaturelles et se frayer un chemin à travers un château mystérieux. Ce film, moins connu que d’autres, explore un côté plus magique et mystérieux de l’univers Dragon Ball. Avec ses éléments de fantasy, il propose une atmosphère différente des autres films de la saga et permet de découvrir une facette plus énigmatique de l’univers de Goku.

Des aventures complètes pour les fans

Dans Dragon Ball: Mystical Adventure, Goku et Krillin participent à un tournoi d’arts martiaux avant de se retrouver mêlés à une quête pour récupérer les Dragon Balls. Ce film introduit de nouveaux personnages comme Tien et Chiaotzu et plonge les héros dans une aventure où ils affrontent l’Armée du Ruban Rouge, tout en cherchant à collecter les Dragon Balls avant leurs ennemis. Mystical Adventure propose une version alternative des événements de la série et, bien que certains éléments ne suivent pas la chronologie exacte de l’animé, il reste fidèle à l’esprit de Dragon Ball. Ce film est une belle manière de plonger dans l’histoire de Goku tout en découvrant des enjeux et personnages différents de ceux présents dans l’animé principal.

Enfin, Dragon Ball: The Path to Power résume les premières aventures de Goku, de sa rencontre avec Bulma à son affrontement avec l’Armée du Ruban Rouge. Ce film est un condensé de l’arc originel de Dragon Ball et constitue une excellente introduction pour ceux qui souhaitent comprendre rapidement l’univers de Goku et de ses amis. Sa disponibilité sur iTunes permet aux nouveaux spectateurs d’appréhender les bases de la saga en un seul film, tout en offrant aux anciens fans une belle rétrospective des moments clés de la série.

Dragon Ball devient de plus en plus accessible

L’initiative de rendre ces films disponibles sur des plateformes comme iTunes est une excellente manière de redécouvrir l’histoire de Dragon Ball. Les films capturent l’essence des premiers arcs de l’univers de Goku, tout en offrant une diversité de genres allant de l’aventure fantastique à la compétition d’arts martiaux. Leur disponibilité sur iTunes permet aux nouveaux fans de découvrir ces classiques avec facilité et aux anciens de se replonger dans un univers qui a marqué plusieurs générations. C’est une occasion unique de voir comment Dragon Ball a évolué depuis ses débuts jusqu’à devenir la franchise légendaire qu’elle est aujourd’hui.