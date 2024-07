Dragon Ball en live-action : le moment parfait pour un nouveau film ?

Avec son impact culturel et ses récits intemporels, Dragon Ball mérite une nouvelle adaptation cinématographique pour raviver la saga avec des visuels modernes et une dynamique narrative enrichie, captivant ainsi une nouvelle génération de spectateurs.

Tl;dr Dragonball Evolution est considéré comme la pire adaptation cinématographique d’un anime.

Malgré son échec, une adaptation en live-action de Dragon Ball pourrait encore fonctionner.

Les adaptations d’anime ont beaucoup évolué depuis, offrant des opportunités pour Dragon Ball.

Une adaptation réussie de Dragon Ball doit respecter le matériel source et ses fans.

L’échec retentissant de Dragonball Evolution

Sorti il y a 15 ans, Dragonball Evolution est considéré comme la plus déplorable adaptation en live-action d’un anime jamais réalisée par Hollywood. Ce film est non seulement médiocre en soi, mais il est aussi une terrible représentation de l’univers créé par Akira Toriyama.

L’adaptation de Dragonball Evolution peut être vue comme un produit de son époque, où même les films de super-héros peinaient à rester fidèles à leur source.

Un nouvel espoir pour Dragon Ball

Aujourd’hui, les adaptations d’animes ont grandement évolué. Un film américain sur Dragon Ball pourrait éviter de nombreuses erreurs commises par Dragonball Evolution.

Avec le succès de l’adaptation en live-action de One Piece par Netflix et un film Naruto en préparation, Hollywood semble avoir tiré des leçons importantes depuis la sortie de Dragonball Evolution.

Les exigences pour une adaptation réussie de Dragon Ball

Dragon Ball et ses suites sont depuis des décennies parmi les franchises de fiction les plus populaires au monde. Pour réussir une adaptation, il faudrait respecter le matériel source et embrasser l’univers unique de l’œuvre.

La distribution doit être soigneusement choisie, en particulier pour le personnage de Goku, qui est sans doute le personnage principal d’anime le plus iconique de tous les temps. L’adaptation doit aussi réussir à combiner l’action non-stop de Dragon Ball Z avec l’humour de Dragon Ball.