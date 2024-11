Dragon Ball Daima : un hommage évident à Akira Toriyama et son oeuvre majeure Dragon Quest

Découvrez comment Dragon Ball Daima rend un vibrant hommage à Akira Toriyama et à son chef-d'œuvre, Dragon Quest.

Tl;dr Dragon Ball Daima est une fusion parfaite des esthétiques Dragon Ball et Dragon Quest.

Cette série rend hommage à l’ensemble de la carrière d’Akira Toriyama, co-créateur de Dragon Quest.

Le personnel de production de Dragon Ball Daima comprend de nombreux animateurs qui ont travaillé sur Dragon Quest: The Adventure of Dai.

Dragon Ball Daima : un vibrant hommage à Akira Toriyama

Akira Toriyama, célèbre pour son travail sur Dragon Ball, est également l’un des co-créateurs de la série de jeux Dragon Quest. Malheureusement, cette dernière n’a guère de présence en Amérique. C’est dans ce contexte que Dragon Ball Daima a su se démarquer en incorporant de nombreux éléments fantastiques de Dragon Quest dans son intrigue et son environnement.

Une fusion réussie entre Dragon Ball et Dragon Quest

En effet, Dragon Ball Daima est une fusion parfaite de l’esthétique de Dragon Ball et de celle de Dragon Quest. Son équipe principale, composée de Glorio, Shin, Panzy, et Goku, s’inspire du type de groupe qui a défini Dragon Quest et d’autres JRPGs pendant des décennies. Par ailleurs, l’influence de Dragon Quest se manifeste également dans la structure de l’intrigue de Dragon Ball Daima.

Un hommage à l’ensemble de la carrière de Toriyama

Plus qu’une simple série, Dragon Ball Daima est un hommage à l’ensemble de la carrière d’Akira Toriyama. Elle met en lumière les forces de Dragon Ball et de Dragon Quest, offrant une encapsulation parfaite de la carrière de Toriyama. Cette reconnaissance est d’autant plus appréciée suite au décès de ce dernier.

Une équipe de production issue de Dragon Quest: The Adventure of Dai

Il est impossible de nier l’influence de Dragon Quest sur Dragon Ball Daima, notamment en regardant l’équipe impliquée dans sa production. En effet, de nombreux animateurs de Dragon Quest: The Adventure of Dai sont impliqués dans la production de Dragon Ball Daima.