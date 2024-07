Les pionniers du film d’essai sur YouTube « Every Frame a Painting » font leur grand retour

Le duo à l'origine de ce projet va sortir un court-métrage le 20 juillet.

« Every Frame a Painting »: un come-back tant attendu

De 2014 à 2016, la chaîne YouTube « Every Frame a Painting » était le paragraphe incontournable du septième art. Proposant 28 vidéo qui décortiquaient avec finesse chacun de ses secrets, la chaîne attirait alors des millions de désireux d’apprendre plus sur le cinéma.

Robin Williams, Spielberg : des maîtres en critique

Articulant leurs essais autour de figures reconnues, Taylor Ramos et Tony Zhou, les cerveaux derrière le projet, ont suivi la trace de grands noms du cinéma. Ils ont démontré par exemple comment « Robin Williams était un maître dans l’art du placement et du mouvement pour porter ses personnages », comment Steven Spielberg » réalise sans arrêt de longs plans-séquences qui passent souvent inaperçus chez le public ». La promesse du retour d’analyses de cette trempe suscite, assurément, l’impatience chez les adeptes.

Ramos et Zhou : un pas vers le grand écran

Les deux complices ont prévu d’aller au-delà des essais vidéo pour cette édition. Ils nous promettent également le début d’un court métrage, « The Second », présenté en première mondiale lors du Festival international du film de Fantasia le 20 juillet prochain. Le film, mettant en vedette Paul Sun-Hyung Lee et Ethan Hwan, est décrit comme une histoire qui se déroule dans « une version alternative du monde d’aujourd’hui où le duel est encore acceptable ».

Prévision de nouveaux contenus YouTube

Auteurs également de la série Netflix « Voir », produite par David Fincher, qui proposait des essais vidéo sur le cinéma, le duo Ramos-Zhou semble ne pas avoir fini de surprendre. Car, si l’on en croit leurs promesses, avant la première du film, nous assisterons très probablement à une mise en ligne de nouvelles vidéos.