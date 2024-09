Les nouvelles tablettes haut de gamme Samsung Galaxy Tab S10 arrivent bientôt !

Les tablettes haut de gamme de Samsung seront expédiées à partir du 3 octobre. Qu'attendez-vous de ces nouvelles tablettes ?

Tl;dr Les nouvelles tablettes Samsung Galaxy Tab S10 Ultra et Plus seront disponibles dès le 3 Octobre.

Elles présentent des améliorations significatives en termes de performances et d’intelligence artificielle.

Les tablettes offrent également des fonctionnalités logicielles avancées et peuvent servir de dispositif d’intelligence artificielle domestique.

Les précommandes sont déjà disponibles, avec une offre de reprise allant jusqu’à 800$.

Les nouvelles tablettes haut de gamme de Samsung débarquent

Préparez-vous pour un automne technologique palpitant. Samsung vient d’annoncer la sortie de ses nouvelles tablettes haut de gamme, les Galaxy Tab S10 Ultra et Galaxy Tab S10 Plus, qui seront disponibles à partir du 3 octobre.

Performance et IA au rendez-vous

Les successeurs des Galaxy Tab S9 Ultra et Galaxy Tab S9 Plus ont été dévoilés, mettant en avant des composants améliorés et un design familier. Ces tablettes incorporent certaines des fonctionnalités d’intelligence artificielle disponibles sur les meilleurs téléphones Samsung. C’est le cas notamment du processeur MediaTek Dimensity 9300 Plus qui « permet des fonctionnalités d’IA plus rapides et plus réactives ».

Les chiffres parlent d’eux-mêmes. Par rapport à la Tab S9 Ultra, la Tab S10 Ultra bénéficie d’une augmentation de 18% en CPU, 28% en GPU et 14% en NPU. De plus, les deux modèles sont dotés d’écrans OLED de 14,6 et 12,4 pouces respectivement, compatibles avec le stylet S Pen inclus.

Des fonctionnalités logicielles avancées

En termes de logiciel, les fonctionnalités comme Note Assist et Drawing Assist permettent de prendre des notes et de dessiner sur ces tablettes. Samsung a également indiqué que la série Galaxy Tab S10 peut servir de dispositif d’intelligence artificielle domestique. Une vue 3D Map offre une vue d’ensemble de votre maison et des appareils connectés pour faciliter la gestion des appareils dans l’écosystème SmartThings de Samsung. Pour garantir la sécurité de vos données, le système de sécurité Samsung Knox est intégré.

Précommandes et offres de reprise

Les précommandes pour la Galaxy Tab S10 Ultra et la Galaxy Tab S10 Plus sont d’ores et déjà disponibles chez Samsung. Le prix de départ de la Tab S10 Ultra est de 1 199$ pour 256 Go, avec des options d’upgrade disponibles pour 512 Go et 1 To. De même, la Galaxy Tab S10 Plus commence à 999$ avec 256 Go de stockage, mais vous pouvez augmenter jusqu’à 512 Go. Si vous commandez chez Samsung, une offre de reprise d’une valeur allant jusqu’à 800$ est proposée.