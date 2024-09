Les nouvelles règles de la sorcellerie dans l’Univers Cinématographique Marvel

Découvrez comment Marvel a bouleversé les règles de la sorcellerie dans l'univers cinématographique de Marvel !

La sorcellerie dans l’univers MCU : une affaire d’apprentissage

Dans un contexte où la magie est omniprésente, allant de la magie asgardienne de Frigga et Loki aux arts mystiques de Doctor Strange, l’univers cinématographique Marvel (MCU) vient de lever le voile sur une nouvelle règle de la sorcellerie. C’est à travers le troisième épisode de la série Agatha All Along que cette révélation a été faite. Celle-ci a de quoi surprendre : n’importe qui peut devenir sorcier avec la bonne formation.

Agatha Harkness : une nouvelle approche de la sorcellerie

L’introduction du personnage de la sorcière Agatha Harkness dans le MCU a offert une nouvelle perspective de la sorcellerie, plus familière au grand public. Agatha All Along explore les images stéréotypées de la sorcellerie tout en repoussant les limites de ce qui définit une sorcière.

La magie analogique : une voie accessible à tous

Dans ce fameux troisième épisode, Agatha et son coven empruntent la route des sorcières. Face aux interrogations des autres sorcières sur leur capacité à passer les épreuves de la route sans magie, Teen, un des personnages, propose une solution : la magie analogique. Il s’agit d’une méthode manuelle que même ceux qui ne possèdent pas de pouvoirs peuvent apprendre à maîtriser. Cette affirmation confirme donc que n’importe qui dans le MCU peut devenir sorcier.

« Eh bien, il y a toujours la magie analogique. Vous savez, des actes manuels intensifs de magie. Sorcellerie, avec un accent sur le métier. » – Teen dans Agatha All Along, épisode 3.

Des implications pour l’avenir du MCU

Avec cette confirmation, l’univers du MCU s’ouvre à de nouvelles possibilités. En effet, n’importe quel personnage pourrait désormais apprendre la magie, ce qui présage des développements intéressants pour les prochains films et séries du MCU.