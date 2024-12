Les nouveautés d’Apple pour l’iPhone en 2025

En 2025, l'iPhone pourrait être doté d'une intelligence artificielle plus avancée, d'un SE 4 et peut-être du modèle le plus fin jamais conçu.

Tl;dr Apple poursuit sa poussée dans l’intelligence artificielle sur ses smartphones.

Des surprises matérielles pourraient arriver avec l’iPhone en 2025.

Des rumeurs circulent sur un tout nouvel iPhone avec un nouveau design.

L’ascension de l’IA dans l’écosystème Apple

En 2024, le monde de l’iPhone a été dominé par le logiciel. La société californienne Apple a fait une percée tant attendue dans le domaine de l’intelligence artificielle en intégrant de nouvelles fonctionnalités à ses smartphones. Il est fort probable que cette tendance se poursuive en 2025. En effet, le lancement d’Apple Intelligence est loin d’être terminé. L’entreprise a encore des fonctionnalités promises l’été dernier à livrer et travaille actuellement sur de nouvelles additions qui arriveront à l’automne.

Les surprises que nous réserve l’iPhone en 2025

Bien que le logiciel soit un moteur clé des fortunes de l’iPhone pour l’année à venir, 2025 pourrait également apporter des surprises en termes de matériel. Nous pouvons compter sur la sortie habituelle de l’iPhone à l’automne, et une mise à jour de l’iPhone SE semble probable. Cependant, il y a aussi des rumeurs sur un « iPhone entièrement nouveau qui pourrait inaugurer un nouveau design », possiblement le changement le plus significatif depuis la sortie de l’iPhone X en 2017.

L’année prometteuse de l’iPhone

Autrement dit, une autre grande année s’annonce pour l’iPhone. Apple continue de renouveler sa gamme de téléphones, 18 ans après le lancement de l’iPhone original. Les 12 prochains mois pourraient apporter des nouveautés basées sur les rumeurs entourant les efforts logiciels et matériels d’Apple.

Après l’introduction des fonctionnalités d’Apple Intelligence sur l’iPhone en octobre avec la mise à jour iOS 18.1, nous sommes actuellement en période de calme pour les nouvelles fonctionnalités alimentées par l’IA. La mise à jour iOS 18.3 n’arrivera pas avant début 2025, et la plupart des changements semblent être des ajustements et des corrections de bugs. Aucune indication ne suggère l’arrivée de nouvelles fonctionnalités d’Apple Intelligence avec iOS 18.3.

La vision d’Apple pour un Siri amélioré

Cela n’implique pas pour autant que le déploiement d’Apple Intelligence est terminé. Lorsque Apple a présenté ses outils d’IA à la WWDC 2024, elle a esquissé une vision pour un Siri revampé. Le nouvel assistant numérique serait conscient de votre contexte personnel et serait capable d’agir sur ce qui se passe à l’écran de votre iPhone lorsque vous l’invoquez. Siri a déjà bénéficié de certaines mises à jour grâce à Apple Intelligence, mais ce dernier élément du puzzle reste à venir.

En plus de livrer les fonctionnalités promises cet été, Apple devrait apporter plus de fonctionnalités d’Apple Intelligence à ses appareils en 2025. Les détails de cette future série de mises à jour restent à déterminer. Il est probable que l’Apple Intelligence soit un point central de l’édition 2025 de la Worldwide Developer Conference d’Apple, qui a généralement lieu en juin. Nous nous attendons à un aperçu des prochaines additions d’Apple Intelligence à ce moment-là, ainsi qu’à des aperçus des autres mises à jour logicielles d’Apple pour 2025, y compris iOS 19.