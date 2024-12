Oubliez l’iPhone 17 Pro : l’iPhone 18 Pro promet une mise à niveau impressionnante de la caméra

Selon certaines rumeurs, l'iPhone 18 Pro pourrait être doté d'une amélioration majeure de la caméra, rendant l'iPhone 17 Pro presque obsolète. Il semblerait qu'Apple ne cesse de repousser les limites de la photographie sur smartphone.

Tl;dr Le prochain iPhone 18 Pro pourrait intégrer une technologie de caméra révolutionnaire.

La technologie, appelée « ouverture variable », pourrait permettre une qualité d’image plus réaliste.

Le lancement de l’iPhone 18 Pro est attendu pour septembre 2026.

Une révolution photographique avec l’iPhone 18 Pro

Alors que le dernier bijou technologique de la marque à la pomme, l’iPhone 17, n’a pas encore vu le jour, les rumeurs concernant son successeur, l’iPhone 18 Pro, se font déjà entendre. Le bruit de couloir le plus persistant concerne une amélioration majeure de la caméra, qui la rapprocherait plus que jamais d’un appareil photo reflex numérique grâce à une fonctionnalité appelée « ouverture variable ».

Une technologie de pointe pour des images de qualité

L’analyste renommé Ming-Chi Kuo a récemment confirmé que Apple prévoit d’intégrer cette technologie avancée dans son prochain smartphone. Cette information pourrait inciter certains consommateurs à reporter l’achat du modèle iPhone 17 Pro. Selon Kuo, l’équipement nécessaire pour assembler les lamelles de l’ouverture serait fourni par le fabricant néerlandais BE Semiconductor. Ces lamelles contrôlent la quantité de lumière qui passe à travers l’objectif, d’où le terme « variable ».

Actuellement, les modèles iPhone Pro ont une ouverture fixe de ƒ/1.78, ce qui signifie que l’objectif est toujours ouvert et capture des photos avec cette ouverture maximale. L’ouverture variable de l’iPhone 18 Pro offrirait une plus grande personnalisation pour chaque cliché, créant des images plus attrayantes avec une profondeur de champ réaliste.

Encore un peu de patience

Il faut noter que cette information reste à l’état de rumeur. Même si elle se révèle exacte, il ne faut pas s’attendre à voir l’iPhone 18 Pro sur le marché avant septembre 2026. Cela laisse à Apple suffisamment de temps pour peaufiner cette technologie ou pour changer ses plans si elle ne fonctionne pas aussi bien qu’espéré. Alors, même si l’attente peut sembler longue, il est probable que le résultat en vaille la peine.