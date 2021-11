Les NFT les plus populaires actuellement sur le marché

Les NFT sont de plus en plus populaires ces derniers temps. Certains sont très intéressants, d'autres pour le moins étranges. Petite liste non exhaustive.

Les NFT (token non-fongibles) font énormément parler d’eux ces derniers temps. Ce n’est qu’un aspect de la blockchain et des crypto-monnaies, mais il faut bien reconnaître qu’ils suscitent un intérêt important. Les media sociaux, la culture des mèmes, les célébrités, les jeux vidéo ou les marques, on en trouve partout, sous diverses formes, certains parfois très étranges. Voici une petite sélection des plus populaires.

Avec tout cet intérêt autour des NFT, et un intérêt qui ne fait apparemment que progresser, voici une liste – bien évidemment non exhaustive – des NFT qui ont été très prisés et certains pour le moins étranges qui se sont pourtant très bien vendus.

Avocats

Kwyptoland propose des KwyptoKado, des NFT avatar sous la forme d’avocats, référence à la citation : “millennials can’t afford real estate because of avocado toast”. Chaque KwyptoKado offre le privilège exclusif d’accéder avant tout le monde à Kwyptoland ainsi qu’une chance de remporter la jolie somme de 70 000 $.

NBA

L’ancienne star Tracy McGrady lancera sa propre collection de NFT baptisés “Time 13 points in 35 seconds” ce 19 novembre. Il s’agit d’une première série de vidéos sur la plate-forme d’un joueur de basketball légendaire. Ces vidéos mettent en avant les meilleurs moments de la carrière de T-MAC, deux fois meilleur marqueur (en 2003 et 2004), sept fois nommé au All-Star Game et membre du Basketball Hall of Fame depuis 2017.

Gif Nyan Cat

En avril 2021, le Nyan Cat fêtait ses 10 ans et pour marquer l’occasion, le GIF iconique a été mis aux enchères. L’artiste a remasterisé l’original et l’a vendu pour la jolie somme de 300 ETH, soit environ 600 000 $ à ce moment-là.

Morons, de Banksy

Un original de Banksy, qui a été brûlé et totalement détruit en live-stream, a été vendu pour 380 000 $. Comble de l’ironie, cette œuvre numérique baptisée Morons est une critique du marché de l’art montrant un commissaire-priseur vendu une œuvre disant “Je n’arrive pas à croire que des idiots comme vous achètent ça.”

Papier toilette Charmin

Charmin a lancé son propre NFT sur le thème du papier toilette, baptisé NFTP (“non-fongible toilet paper”, “papier toilette non-fongible”). Le NFT devait même être livré avec un “cadre physique” au cas où les acheteurs souhaitent l’accrocher dans leurs toilettes. Tous les bénéfices de ces ventes sont allés à l’association caritative Direct Relief. Certains NFT ont tout de même été adjugés plus de 2 000 $.

Album de Kings of Leon

Kings of Leon est devenu le premier groupe à sortir un album sous la forme de NFT. Trois tokens différents étaient proposés, l’un était un pack spécial album, l’autre pour des concerts, avec places assises devant à vie et le troisième un art audiovisuel exclusif. L’album, When You See Yourself, est aussi disponible chez les revendeurs habituels dans sa version traditionnelle.

Taco Bell

La chaîne de fast food Taco Belle a vendu des GIF et images sur le thème du taco sur le marketplace Rarible, avec 25 tokens qui se sont envolés en 30 minutes. Ces NFT incluaient aussi 500 $ de carte cadeau chez Taco Bell. L’entreprise devrait en proposer davantage dans le futur. Les bénéfices ont été reversés à Live Más Scholarship via la Taco Bell Foundation.

Un pet

Oui, vous avez bien lu. Le réalisateur Alex Ramirez-Mallis et ses amis ont mis aux enchères 52 minutes d’audio de pet dans un NFT. Le token a été adjugé à 420 $. D’autres NFT, avec des pets à l’unité, sont partis jusqu’à 90 $.

Musique country

Solo Music a annoncé un partenariat exclusif avec la Country Music Association (CMA) pour un drop de NFT célébrant “The 55th Annual CMA Awards”. Les heureux propriétaires de l’un de ces NFT seront les premiers membres de la communauté numérique NFT de la CMA, pour obtenir des contenus uniques ainsi que des accès exclusifs et des chances d’obtenir des billets pour de futurs événements de la CMA.

Le premier tweet de Jack Dorsey

Le fondateur de Twitter, Jack Dorsey, avait mis en vente le tout premier tweet de la plate-forme : “just setting up my twttr”, publié le 21 mars 2006. Les bénéfices ont été reversés à l’association caritative GiveDirectly. Le NFT a été acquis par un homme d’affaire malaisien pour l’équivalent de 3,4 million d’euros.