« Les Minions 3 » : Date de sortie, distribution et toutes les infos à connaître

Le film "Les Minions 3" est en cours de réalisation avec une date de sortie annoncée.

La franchise alterne entre un film principal de Moi, Moche et Méchant et un spin-off de Minions.

Brian Lynch écrit le scenario et Pierre Coffin le réalise.

Le film pourrait présenter une nouvelle aventure avec Gru et Wild Knuckles.

Les Minions reviennent sur grand écran

La franchise à succès Moi, Moche et Méchant est de retour avec son spin-off tant attendu, Les Minions 3. Suivant la piste de Moi, Moche et Méchant 4, qui a continué à faire sensation en 2024, l’attention se tourne désormais vers les Minions, ces adorables complices jaunes qui ont volé la vedette dans chaque épisode de la série familiale.

Un nouveau chapitre pour Les Minions

La série Les Minions a débuté en 2015 et se déroule avant les événements de la trilogie Moi, Moche et Méchant. Le premier film Les Minions a connu un énorme succès au box-office, ce qui a rapidement conduit à la mise en chantier d’une suite, produite par Illumination et Universal. Les Minions 2 : Il était une fois Gru suit les premiers pas de Gru sur la voie de la méchanceté.

En route vers Les Minions 3

L’accueil positif de Les Minions 2, couplé à de bons chiffres au box-office, laisse penser que la série Moi, Moche et Méchant a encore de l’attrait. De plus, avec des développements clés de l’intrigue, Les Minions 2 : Il était une fois Gru a posé les bases pour Les Minions 3, qui est maintenant sur les rails.

Le retour des personnages familiers

Il est difficile de dire avec certitude qui reviendra pour Les Minions 3. Cependant, le scénario laisse la place à quelques figures clés pour faire leur retour. Outre Steve Carell en tant que jeune Gru et Pierre Coffin, qui prête sa voix aux Minions depuis le début, Alan Arkin pourrait reprendre son rôle de Wild Knuckles.