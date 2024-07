Dru est-il présent dans « Moi, Moche et Méchant 4 » ?

Dru, le frère jumeau de Gru, est absent de la plupart du film "Moi, Moche et Méchant 4".

Gru et sa famille sont confrontés à un nouveau méchant, Maxime Le Mal.

Dru fait une brève apparition à la fin du film.

La présence de Dru dans les futurs films de la franchise reste incertaine.

Moi, Moche et Méchant 4 : Une absence remarquée

Pour les fans de la franchise Moi, Moche et Méchant, le quatrième volet apporte son lot de surprises. L’une d’entre elles est l’absence remarquée de Dru, le frère jumeau de Gru, dans le marketing du film.

Un nouveau méchant sur le devant de la scène

Dans Moi, Moche et Méchant 4, l’attention se porte principalement sur Gru et sa famille qui doivent faire face à un nouveau méchant, Maxime Le Mal, un rôle confié à Will Ferrell. Le film introduit également des personnages inédits, laissant les fans dans le suspense quant à une éventuelle réunion entre Gru et son frère.

Une courte apparition surprise

Dru fait une brève apparition à la fin du film, lors d’une scène où Gru célèbre avec ses proches après avoir vaincu Maxime. Bien que le personnage de Dru ait été introduit dans Moi, Moche et Méchant 3 et que l’on s’attendait à ce qu’il ait un impact significatif sur la franchise, sa présence dans Moi, Moche et Méchant 4 est réduite à un simple caméo.

Quelle place pour Dru dans le futur ?

Le futur de Dru au sein de la franchise Moi, Moche et Méchant demeure incertain. Son absence dans Moi, Moche et Méchant 4 a permis d’isoler davantage la famille et de souligner le danger qu’ils encourent. Cependant, son personnage représente une opportunité intéressante pour les producteurs, qui pourraient l’exploiter de différentes manières dans les prochains films.