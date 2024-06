Pourquoi personne n’a vieilli depuis le dernier film ? Le réalisateur de “Moi, Moche et Méchant 4” lève le voile

Chris Renaud explique pourquoi les personnages de "Moi, Moche et Méchant 4" n'ont pas vieilli.

La vision du réalisateur de Moi, Moche et Méchant 4

Chris Renaud, le réalisateur de Moi, Moche et Méchant 4, a partagé les raisons pour lesquelles aucun personnage du film n’a vieilli depuis le dernier opus. Il explique cette approche dans le contexte du dernier film de la franchise de comédie animée. Celui-ci voit Gru (Steve Carell) et sa famille contraints de déménager suite au retour d’un ennemi de son passé, Maxime Le Mal (Will Ferrell), qui cherche à se venger. Bien que le film se déroule quelque temps après la fin du troisième film de la chronologie de Moi, Moche et Méchant, les personnages n’ont pas vieilli depuis leur première apparition dans le premier film.

Une approche à la Simpson

Interrogé par Deadline à propos du film, Renaud a expliqué que le non-vieillissement des personnages dans Moi, Moche et Méchant 4 était une décision délibérée. Il a comparé cette décision à la série Les Simpson, expliquant qu’il pourrait y avoir d’autres histoires en faisant vieillir les personnages, mais que cela n’a pas affecté la perception générale du public du film. Voici ce que Renaud a déclaré :

“C’est drôle, cela revient souvent. Je ne pense pas que le public s’en soucie. Nous pourrions faire une histoire sur Margo qui a 18 ans et qui va à l’université… mais nous avons adopté une approche à la Simpsons : personne ne vieillit. Ils sont figés dans le temps. J’ai vu le film avec un public à plusieurs reprises et je ne ressens pas que les gens ressortent en se posant la question : ‘Pourquoi Marge n’a-t-elle pas grandi ?'”

Le maintien de l’âge des personnages : une stratégie efficace

Le dernier film Moi, Moche et Méchant 4 conserve l’âge de ses personnages depuis leur début. Cela permet de maintenir la familiarité même pour ceux qui suivent les films depuis leur sortie. En livrant constamment des histoires avec des personnages du même âge, cela permet aux films d’ajouter progressivement plus d’idées sans avoir à vieillir ses héros. Cela signifie également que si les futurs films voient le casting principal vieillir, cela ne se fera que pour servir l’histoire en cours.

Même si cela contredit partiellement Les Minions 2 : Il était une fois Gru, qui dépeint Gru comme un jeune garçon, le fait que les personnages de Moi, Moche et Méchant 4 restent du même âge a du sens pour l’histoire racontée. Alors que le film sortira la semaine prochaine, il ne faudra pas longtemps avant que le film puisse prouver pourquoi garder les personnages du même âge était le bon choix pour faire ressortir son histoire.