Moi, moche et méchant 4 : en route pour battre un record de franchise à 5 milliards de dollars !

Le quatrième volet de Moi, Moche et Méchant est en préparation et pourrait bien battre un record d'animation monumental au box-office, étant la sixième production de la franchise du studio d'animation Illumination.

Tl;dr Despicable Me 4 pourrait battre le record du box-office en animation.

Le film pourrait faire de la franchise la première à générer 5 milliards de dollars.

Le prochain opus mettra en scène un nouveau personnage, Gru Jr.

Le film pourrait rapporter entre 900 millions et 1 milliard de dollars.

Un record à portée de main

L’annonce du quatrième opus de la série Despicable Me fait déjà beaucoup parler. Le succès de cette franchise d’animation, qui a commencé en 2010, est indéniable. Avec déjà trois films principaux et deux films dérivés sur les Minions, la série est toujours sous les feux de la rampe. Le prochain film, Despicable Me 4, attendu pour le 3 juillet prochain, pourrait bien propulser la franchise à un niveau encore jamais atteint, à savoir celui des 5 milliards de dollars de recettes.

Une intrigue palpitante

Le premier trailer de Despicable Me 4 nous donne un aperçu de l’intrigue du prochain volet de la saga de Gru et des Minions. Gru, Lucy et leurs trois enfants adoptifs devront faire face à un nouvel enjeu : l’arrivée d’un nouveau membre dans la famille, Gru Jr. Mais l’apparition d’un ennemi dangereux du passé de Gru menace la famille, les forçant à déménager pendant que Gru met au point un plan pour le neutraliser. Ce nouvel opus a déjà suscité beaucoup d’excitation parmi les fans de la franchise Despicable Me.

Un succès financier prévisible

Avec la sortie de Despicable Me 4, la franchise Despicable Me pourrait bien devenir la première franchise de films d’animation à générer 5 milliards de dollars. En effet, les cinq films précédents ont déjà rapporté plus de 4 milliards de dollars. Néanmoins, la franchise Shrek a également atteint ce chiffre, ce qui rend la performance de Despicable Me encore plus impressionnante.

Il est difficile de prédire exactement combien Despicable Me 4 rapportera au box-office, mais certains estiment qu’il pourrait générer entre 900 millions et 1 milliard de dollars. Ce qui permettrait à la franchise Despicable Me de dépasser facilement la barre des 5 milliards de dollars, voire de s’approcher des 6 milliards.