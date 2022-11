Les méthodes les plus rapides pour compresser une vidéo sur iOS et Android

Compresser une vidéo, pour la partager par exemple, est très simple sur un appareil mobile. Il existe de nombreuses apps pour ce faire. Voici une sélection.

Les smartphones font de fantastiques caméras. iPhone, Google Pixel, Galaxy, autant d’appareils qui peuvent capturer en 4K, avec stabilisation, un niveau de détails et une qualité de couleurs impressionnant. Mais ces vidéos sont assez énormes en taille. Si vous vous contentez de les regarder en sur votre appareil ou de les stocker sur l’un de vos appareils, c’est tout à fait gérable, mais si vous voulez les envoyer à quelqu’un via internet, il faut, le plus souvent, en passer par la compression.

Il y a des apps et des sites pour ce faire. Et si vous le faites correctement, vous ne perdrez pas énormément en qualité et en résolution. Voici les meilleures méthodes pour compresser une vidéo sur iPhone et Android.

Vous trouverez de nombreux apps iPhone sur l’App Store qui proposent de compresser des vidéos. L’app Video Compress fait cela très bien. La version gratuite est suffisante pour la plupart des utilisateurs et n’est pas trop restrictive, vous n’aurez pas l’impression d’être poussé(e) à acheter la version payante.

Video Compress est simple d’utilisation. Ouvrez l’app, tapotez sur le bouton Plus et choisissez la vidéo à compresser. L’app vous donnera un template standard à modifier, si vous le voulez. Par défaut, l’app y va fort, compressant énormément, mais vous pouvez opter pour une 1080p avec un taux d’échantillonnage plus élevé, si vous le voulez.

Même ces paramètres entraîneront une réduction du poids du fichier d’environ 90 %, tout en restant en full HD. Vous pouvez aussi regarder un aperçu de la vidéo pour vous assurer que le résultat vous convient et une fois le traitement achevé, le fichier apparaîtra dans votre app Photos automatiquement.

Sur Android, il y a énormément d’apps disponibles. Nombre d’entre elles pleines de pubs et autres options payantes. Nous avons trouvé que Panda faisait un travail très intéressant. Les publicités sont discrètes, la compression rapide et efficace et, plus important, l’interface est plutôt réussie.

L’app propose par ailleurs de bons réglages par défaut pour les envois par email (moins de 25 Mo) et les partages sur les media sociaux comme Facebook.

Le processus est extrêmement simple. Donnez l’accès à l’app à vos fichiers media et choisissez la vidéo à compresser. Tapotez sur le bouton “Next” et choisissez le style de compression. Vous pouvez choisir parmi les réglages prédéfinis, comme Email ou Facebook, ou vous pouvez personnaliser selon vos besoins. Tapotez ensuite sur le bouton “Compress” et le fichier de sortie sera enregistré automatiquement.

Si votre vidéo est sur votre ordinateur ou si vous ne voulez pas télécharger d’app, vous pouvez passer par un site pour compresser une vidéo. Clideo propose un outil digne de ce nom qui chiffre votre vidéo pour que personne n’ait accès à vos données privées.

L’offre gratuite permet de compression des vidéos pesant jusqu’à 500 Mo. Cliquez sur le bouton “Choisir un fichier”, choisissez votre vidéo et laissez le site faire le reste. Il vous faudra attendre quelques minutes le temps de l’envoi et du traitement. Une fois la compression réalisée, cliquez sur le bouton “Télécharger”.