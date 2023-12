Les meilleurs fournisseurs de mail gratuits

Si vous cherchez un fournisseur de service mail gratuit, voici la liste des meilleures options existant aujourd'hui sur le marché.

C’est une bonne idée que de créer plusieurs comptes email et les utiliser pour différents besoins. Il y a aujourd’hui tout un tas de fournisseurs qui permettent d’utiliser des comptes gratuits, choisir le meilleur implique de peser les avantages et inconvénients de chacun. Rappelez-vous que la gratuité est souvent proposée au détriment de votre vie privée. Il y a quelques exceptions à cette règle, mais en général, il faut sortir le portefeuille pour quelque chose de plus respectueux de vos données. Et vous pouvez même monter votre propre serveur d’email privé, si vous le souhaitez. Voici les meilleures solutions gratuites.

Gmail est le meilleur fournisseur pour la plupart des gens

Gmail est le meilleur fournisseur d’email pour la plupart des gens, c’est un fait. C’est fiable, le spam est très bien filtré et vous avez 15 Go de stockage cloud gratuit. Il est difficile d’éviter Google sur le web, et à un moment ou un autre, vous aurez probablement besoin d’un compte Google. Que ce soit pour configurer un téléphone Android ou accéder à un Google Doc partagé, Gmail touche un très large public.

Avantages : Omniprésent, simple, riche en fonctionnalités, intégré avec les autres produits Google

Inconvénients : Beaucoup de publicités basées sur vos données

Outlook est la meilleure alternative à Gmail pour la plupart des gens

Pour celles et ceux qui ne veulent pas de Gmail, mais un service similaire, Microsoft Outlook est la meilleure option. Comme Gmail, Outlook est soutenu par un géant de la tech qui sera encore là pendant des années. Vous avez aussi droit à 15 Go de stockage pour vos emails et 5 Go supplémentaires OneDrive, gratuitement. C’est une alternative fiable à Gmail, mais une fois encore, ce n’est pas une option si la confidentialité est votre priorité.

Avantages : Soutenu par un géant de la tech, une alternative à Gmail riche en fonctionnalités

Inconvénients : Comme Google, Microsoft ne fait que peu de cas de votre vie privée

Proton Mail est la meilleure option pour la confidentialité

Proton Mail est le meilleur service email pour les gens qui se soucient de leur vie privée. Il offre 1 Go de stockage, une limite de 150 emails par jour et jusqu’à 10 alias gratuitement, ce qui est souvent largement suffisant.

Le grand avantage de Proton Mail est son chiffrement de bout en bout, ce qui signifie que vos messages ne peuvent être interceptés ou lus par Proton Mail ou une quelconque tierce partie. C’est particulièrement intéressant comme protection, tant que vous communiquez avec d’autres utilisateurs de Proton Mail ou d’un autre fournisseur d’email chiffré, mais ce n’est pas aussi efficace si vous échangez avec des gens ayant un compte email comme Gmail ou Outlook. Tout pourrait être totalement privé de votre côté, mais le service email du destinataire pourrait lire le contenu de vos échanges.

Avantages : Parfait pour la confidentialité, chiffrement de bout en bout

Inconvénients : Seulement 1 Go de stockage et limite d’envoi quotidienne

Yahoo Mail est la meilleure option pour le stockage gratuit

Si vous voulez le maximum de stockage possible, c’est Yahoo Mail qu’il vous faut. Le fournisseur offre jusqu’à 1 To de stockage gratuitement. Ceci étant dit, vous êtes limité(e) à 25 Mo par pièce jointe. Parmi les fonctionnalités utiles, on citera la possibilité de se désabonner facilement des newsletters. Cependant, Yahoo Mail affiche aussi des publicités dans votre boîte de réception et là encore, ce n’est pas une option si vous tenez à protéger votre vie privée.

Très similaire, AOL Mail est une bonne alternative à Yahoo Mail, avec des fonctionnalités similaires et une limite de taille sur les fichiers joints.

Avantages : Énormément de stockage gratuit

Inconvénients : Aussi invasif et bardé de publicités que d’autres, et vous vous retrouvez avec une adresse “@yahoo” ou “@aol”.

Zoho Mail permet d’utiliser des domaines personnalisés gratuitement

Le plus grand problème avec la plupart des fournisseurs gratuits, c’est que vous n’avez pas le contrôle sur le nom de domaine associé à votre adresse email. Vous avez donc une adresse en @gmail.com, @yahoo.com, @outlook.com, etc. avec de tels services.

Si vous voulez utiliser votre propre nom de domaine avec votre adresse email gratuitement, essayez Zoho Mail. Son offre gratuite permet d’ajouter jusqu’à cinq utilisateurs sur votre compte et offre 5 Go de stockage par utilisateur. Il n’y a pas de publicité, mais pas non plus de fonctionnalité de synchronisation IMAP ou POP3 pour les apps mobiles, ce qui signifie que vous aurez certainement des délais dans la réception des emails sur votre portable. Ce service fonctionne cependant très bien sur desktop.

Avantages : Vous pouvez utiliser un domaine personnalisé

Inconvénients : Seulement 5 Go de stockage et pas de synchronisation IMAP ou POP3