Les ingénieurs de Boeing et de la NASA ont finalisé les tests au sol du propulseur Starliner

Ils ont actuellement une quantité importante de données à analyser avant que l'équipage puisse revenir.

TL;DR Les ingénieurs de Boeing et de la NASA ont effectué des tests au sol sur un propulseur du système de contrôle de la réaction Starliner pour mieux comprendre ce qui n’a pas fonctionné lors du vol actif du Starliner en juin dernier.

Les tests à la White Sands Test Facility au Nouveau-Mexique ont simulé les conditions du vol récent du Starliner et ont recueilli des téraoctets de données.

La date du retour des astronautes Butch Wilmore et Suni Williams reste incertaine. NASA et Boeing annonceront plus d’informations dans les jours à venir.

Compréhension des échecs passés pour façonner l’avenir du projet Starliner

Au cours du mois dernier, une équipe d’ingénieurs de chez Boeing et de la NASA a été engagée dans de rigoureux tests sur le sol pour comprendre les dysfonctionnements du « Starliner Reaction Control System (RCS) Thruster » survenus lors du vol de Starliner en juin dernier.

Faire face aux échecs pour avancer

Les tests réalisés au White Sands Test Facility au Nouveau-Mexique ont été ultra-réalistes, reproduisant fidèlement les conditions de vol récentes du Starliner. Les équipes ont mis le système de contrôle du propulseur « à l’épreuve de l’une des séquences de tir de lancement à l’amarrage les plus stressantes, avec plus de 1000 impulsions pour simuler les conditions du CFT (Crew Flight Test) », explique le géant de l’aéronautique. Des scénarios de désamarrage et de décélération de l’orbite, que le Starliner rencontrera lors de son retour, ont également été testés.

Des analyses à venir et des questions pendantes

La collecte des données de ces tests a donné naissance à des téraoctets d’informations que les ingénieurs sont en train d’analyser. « Voir si nous pouvions simuler plus précisément les conditions thermiques plus élevées que les propulseurs ont connues en vol », explique Dan Niedermaier, ingénieur Boeing en charge des tests de propulseurs.

Des « démontages de moteurs et des inspections » sont en cours, a annoncé Steve Stich, gestionnaire du Commercial Crew Program de la NASA, jeudi dernier. Une fois toutes les analyses effectuées, une revue de la préparation du vol d’essai de l’agence déterminera si le Starliner est apte à ramener les astronautes sur terre.

Mais pour le moment, la date de retour des astronautes Butch Wilmore et Suni Williams demeure incertaine. Nous attendons plus d’informations de la part de la NASA et de Boeing dans les jours à venir.