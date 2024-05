Les films d’horreur folklorique de Robert Eggers se déroulent-ils dans le même univers ?

The Witch et The Lighthouse intriguent par leurs atmosphères singulières et leurs récits ancrés dans des traditions anciennes, soulevant la question de savoir s'ils se déroulent dans un même univers.

Tl;dr Les films d’horreur de Robert Eggers, The Witch et The Lighthouse, pourraient être connectés.

Des similitudes de ton, de thème et de dialecte suggèrent un lien possible entre les deux films.

Les fans ont théorisé un univers commun, mais Eggers a nié ce lien.

The Witch et The Lighthouse restent deux chefs-d’œuvre indépendants.

Une connexion imaginaire entre deux chefs-d’œuvre

Les films d’horreur folkloriques de Robert Eggers, The Witch et The Lighthouse, semblent à première vue être liés dans le même univers, séparés seulement par quelques siècles. Le réalisateur Robert Eggers, connu pour ses films d’horreur à combustion lente, suscite l’interrogation chez ses spectateurs lorsqu’ils commencent à remarquer des similitudes de ton entre ses œuvres. Cela les amène à se demander si ces histoires sont interconnectées et se déroulent sur une même ligne du temps.

Un univers partagé ?

Les deux films, décrits comme des contes folkloriques de la Nouvelle-Angleterre et se déroulant dans la même région, suggèrent une possible connexion. Cependant, The Witch se déroule dans les années 1630, tandis que The Lighthouse s’inspire d’une histoire réelle ayant eu lieu plus de 200 ans plus tard, dans les années 1890. Bien qu’ils partagent une localisation similaire, cela ne signifie pas nécessairement qu’ils coexistent dans le même univers. Cependant, des indices transitionnels d’un film à l’autre pourraient suggérer une ligne du temps unique.

Une théorie populaire

Les fans ont émis l’hypothèse que The Lighthouse se déroule après The Witch. Les films semblent se compléter et s’aligner facilement lorsqu’on les regarde à la suite. Cette théorie ne se fonde pas seulement sur les parallèles entre les films, mais aussi sur la manière dont ils se reflètent mutuellement.

L’opinion du réalisateur

Malheureusement pour ceux qui ont théorisé la connexion entre The Witch et The Lighthouse, Robert Eggers a affirmé que les films ne sont pas liés et ne font pas partie d’un « univers Eggers » qui se conclurait en trilogie. Dans une interview avec Bloody Disgusting, Robert Eggers a réitéré que bien qu’ils ne soient pas dans le même univers, les deux films s’harmonisent bien ensemble et feraient un excellent double programme.