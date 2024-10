Les fans de Zelda découvrent des crédits cachés dans Majora’s Mask

Un secret resté enfoui depuis plus de 20 ans dans The Legend of Zelda: Majora’s Mask a récemment été découvert par des fans passionnés. Caché au plus profond du code du jeu, il dévoile des crédits jusque-là inconnus, marquant une nouvelle trouvaille majeure pour la communauté du retrogaming.

Tl;dr Des crédits cachés ont été découverts dans The Legend of Zelda: Majora’s Mask.

Ils sont disponibles dans la version rééditée présente dans The Legend of Zelda: Collector’s Edition sur Nintendo GameCube.

Les crédits cachés rendent hommage aux ingénieurs ayant travaillé sur le jeu.

Une découverte improbable

Deux décennies après la sortie de The Legend of Zelda: Majora’s Mask, un secret totalement inédit a étonné les fans de la franchise Zelda.

HIDDEN CREDITS SCREEN ON MM GAMECUBE??? (this is the vanilla game) pic.twitter.com/F1NLbTtWVm — Yanis (@yanis4224) October 7, 2024

Un trésor caché dans l’ombre

The Legend of Zelda: Majora’s Mask est toujours apprécié aujourd’hui comme la suite sombre de The Legend of Zelda: Ocarina of Time. Bien que le jeu de Nintendo ait bénéficié d’un remake pour la Nintendo 3DS sous le nom de Zelda: Majora’s Mask 3D, cette découverte concerne le titre original lorsqu’il a été réédité pour la Nintendo GameCube dans The Legend of Zelda: Collector’s Edition.

Les artisans de l’ombre honorés

Si les joueurs effectuent un enchaînement de touches, ils peuvent faire apparaître des crédits cachés rendant hommage aux ingénieurs ayant travaillé sur le jeu. Il s’agit des responsables de la création de l’émulateur Nintendo 64 pour la Nintendo GameCube sur lequel le titre fonctionne. Merci à Robert Champagne, David Devaty, Rory Johnston, Stephen Lee, YoonJoon Lee et Max Szlagor pour leurs efforts.

Un code secret pour débloquer les crédits

Pour accéder aux fameux crédits cachés, voici la marche à suivre :

Maintenir L + R + Z :

D-Pad haut

D-Pad haut

D-Pad bas

D-Pad bas

D-Pad gauche

D-Pad droite

D-Pad gauche

D-Pad droite

X

Y

B

A

D-Pad haut

D-Pad gauche

D-Pad bas

D-Pad droite

A

Start