Découvrez le nouveau jeu « Zelda », avec des balades à cheval adorables et des boutiques de smoothies !

Dans le jeu Switch tant attendu, la princesse éponyme est enfin le personnage principal.

TL;DR Nouveau trailer de The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom dévoilé par Nintendo.

Innovant, ce jeu présente une nouvelle carte de jeux avec des cultures et villes variées.

La sortie du jeu est prévue pour le 26 septembre.

Un aperçu enchanteur de Zelda

Le géant du jeu vidéo Nintendo a récemment libéré un nouveau trailer très attendu : celui du jeu The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom. De par son approche innovante et inventive, ce nouveau jeu promet aux fans une aventure unique.

Une carte étonnante de nouveautés

Nintendo a brisé les attentes : au lieu de recycler la carte du jeu précédent A Link to the Past, Echoes of Wisdom laisse entrevoir une toute nouvelle carte. Même si certains repères principaux, comme le château situé au milieu et les montagnes en haut, conservent leur place, le reste présente un visage nouveau et inexploré.

Ce qui frappe, c’est la variété inédite des cultures et des villes inspirées des jeux Zelda 3D. Le joueur aura la possibilité de rencontrer des Gorons, des Zora et pourra entrer dans la ville exclusivement féminine de Gerudo. Une première dans Zelda: Echoes of Wisdom, c’est aussi la possibilité de se déplacer à cheval.

Entre bizarreries et nouvelles fonctionnalités

Nintendo, fidèle à sa tradition, nous livre quelques surprises étranges, mais profondément charmantes. Des boutiques de smoothie éparpillées à travers Hyrule, des Deku Scrubs obnubilés par les sucreries et tant d’autres.

Une nouvelle fonctionnalité majeure a été introduite pour Zelda ; la compétence « Lien ». Elle permet de forcer des objets et créatures dans le monde du jeu à vous suivre, une fonctionnalité qui s’avérera probablement utile pour résoudre des énigmes.

Sortie prévue pour le 26 septembre

Tous ces éléments montrent que Nintendo n’a pas lésiné sur la qualité. The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom ne semble nullement être un simple remplissage de la fin de vie d’une console, mais un jeu adorable, inventif et très attendu. Rendez-vous est pris pour le 26 septembre.