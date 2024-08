Chute de 55% des bénéfices de Nintendo, les consommateurs épargnent pour la Switch 2

La société a seulement vendu 2,1 millions d'unités de Switch au dernier trimestre.

TL;DR Nintendo voit ses bénéfices et ventes de consoles chuter.

Les causes : anticipation de la prochaine console et manque de grands jeux.

La « Switch 2 », avec compatibilité et capacité 4K, est attendue en 2025.

Nintendo face au défi de l’attente pour sa prochaine console

Dans l’intrigant tourbillon qu’est le secteur des jeux vidéo, la marque illustre de Nintendo fait face à une réalité déconcertante. Selon son dernier rapport trimestriel, les ventes de sa console actuelle, la Switch, ainsi que les jeux associés sont en baisse. Cela pourrait s’expliquer par une attente forte pour la console de prochaine génération de Nintendo, la très attendue « Switch 2 ».

Un bilan contrasté pour Nintendo

Pour le trimestre se terminant le 30 juin, Nintendo a enregistré un bénéfice net de 80,9 milliards de yens japonais, ce qui est plus élevé que prévu. Cependant, ce chiffre est « plus de 50% inférieur à son bénéfice net pour la même période de l’exercice précédent ». À cela s’ajoutent les ventes de sa console Switch qui n’ont atteint que 2,1 millions d’unités pour le trimestre, soit une baisse de 46,3% des ventes unitaires par rapport à l’année précédente. Même constat pour les ventes de jeux, avec une baisse de 41,3% par rapport à l’année fiscale précédente, avec seulement 30,64 millions d’unités vendues.

Un contexte défavorable

Nintendo met en avant l’absence de grandes sorties, comme celle de l’année précédente avec The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ou encore l’effet stimulant du film Super Mario Bros., le film. En dépit de cela, la marque maintient toutefois une vision positive, considérant que ses ventes de Switch sont stables, compte tenu des ventes de consoles et accessoires de ce trimestre similaires aux précédentes.

Les attentes autour de la « Switch 2 »

Un espoir demeure avec l’arrivée probable de la « Switch 2 ». Prévue initialement pour cette année, des rumeurs évoquent désormais une sortie en 2025. Les informations sur cette nouvelle console sont encore rares, mais la « Switch 2 » devrait offrir une compatibilité en arrière, ainsi que des capacités en 4K. De quoi susciter de l’impatience parmi les amateurs de la marque, et potentiellement expliquer cet attentisme actuel.