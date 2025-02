Les fans de Marvel adorent cet easter egg musical caché dans la bande-annonce des Quatre Fantastiques

Les fans de Marvel sont ravis de découvrir un clin d'œil musical subtil dans la bande-annonce des Quatre Fantastiques, qui rend un hommage caché aux bandes dessinées originales.

Tl;dr Marvel dévoile la bande-annonce de « Fantastic Four: First Steps ».

Le film fait un clin d’oeil aux Beatles.

La présence des Beatles dans le film reste incertaine.

Les Quatre Fantastiques débarquent dans la MCU

La semaine dernière, Marvel nous a transportés brièvement dans les années 60 avec la toute nouvelle bande-annonce de « Fantastic Four: First Steps ». Cette nouvelle addition à la MCU introduit enfin la première famille de Marvel dans cette franchise vieille de 17 ans. Malgré des avis mitigés des fans sur la bande-annonce, celle-ci a su offrir de nombreux moments d’émerveillement.

Un clin d’oeil aux Beatles

Un des moments marquants de cet aperçu est l’hommage rendu aux Beatles, aussi connus sous le nom de « The Fab Four ». En effet, on y voit les Quatre Fantastiques sur un plateau de télévision, avec des flèches pointant vers eux depuis toutes les directions. Cette scène rappelle fortement l’apparition des Beatles dans « The Ed Sullivan Show » en 1965, seulement quatre ans après les débuts des Quatre Fantastiques dans les comic books.

Les Beatles et les Quatre Fantastiques : une longue histoire

Ce clin d’oeil est d’autant plus pertinent que les Beatles ont souvent côtoyé les Quatre Fantastiques dans les comic books de Marvel. En dehors de leur propre bande dessinée sortie en 1978, les Beatles ont eu de nombreuses interactions avec les Quatre Fantastiques au fil des ans. On peut notamment citer la rencontre entre Ben Grimm / La Chose et Johnny Storm / La Torche Humaine lors d’un braquage, ou encore la présence d’un groupe ressemblant aux Beatles lors du mariage de Reed Richards / Mr Fantastic et Sue Storm / La Femme Invisible.

La présence des Beatles dans le film

Il est pour l’instant impossible de confirmer si les Beatles feront une apparition dans le film. Bien que l’époque semble familière, il se pourrait qu’elle ne soit pas celle que nous connaissons. En effet, on peut apercevoir dans la bande-annonce, lors d’un moment très rapide, Pedro Pascal, qui interprète Reed, travaillant sur un portail pouvant faire le lien entre ce monde rétrofuturiste et celui que nous connaissons, rempli de présidents en colère et de menaces rampantes.