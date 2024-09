Les fans de « Agatha All Along » de Marvel auraient déjà percé le mystère du personnage de Joe Locke

Il se pourrait bien que Billy Kaplan soit le responsable depuis le début. Et si c'était le cas ?

Tl;dr « Agatha All Along », la 11ème série de l’univers cinématographique Marvel, a été lancée sur Disney Plus.

Un personnage adolescent mystérieux joué par Joe Locke joue un rôle clé dans l’intrigue.

Son identité n’est pas révélée, mais les fans spéculent qu’il pourrait s’agir de Billy Kaplan, alias Wiccan.

La série pourrait servir d’histoire d’origine pour la version MCU de Billy Kaplan.

Le mystère de la nouvelle série Marvel

La dernière addition à l’univers cinématographique Marvel, « Agatha All Along », a fait ses débuts cette semaine sur Disney Plus. Cette série dérivée de « Wandavision » divise les critiques et le public. Le personnage qui a suscité le plus d’interrogations est un adolescent mystérieux, interprété par Joe Locke, qui est au cœur de l’intrigue.

Un personnage mystérieux

Joe Locke, connu pour son rôle dans « Heartstopper », incarne un adolescent gothique qui libère Agatha (Kathryn Hahn) du sort de Wanda et l’aide à créer un nouveau cercle de sorcières pour affronter les épreuves de la légendaire Route des Sorcières et restaurer ses pouvoirs. Cependant, l’identité de ce personnage reste un mystère. Il est simplement désigné comme « l’adolescent » dans la série et les crédits. Une magie mystérieuse semble empêcher le personnage de révéler son nom et son passé à Agatha.

Un rôle clé dans l’intrigue

Le synopsis officiel de « Agatha All Along » suggère l’importance cruciale du rôle de Locke : « Dans “Agatha All Along,” Agatha Harkness, démunie de pouvoir, est libérée d’un sort déformant par un mystérieux adolescent gothique. Ce dernier la supplie de l’emmener sur la légendaire Route des Sorcières, un défi magique qui, s’il est réussi, offre à une sorcière ce qui lui manque. »

Est-ce Billy Kaplan ?

La théorie la plus plausible est que le personnage de Locke est en réalité Billy Kaplan, aussi connu sous le nom de Wiccan. Dans les bandes dessinées, Billy est une version réincarnée d’un des fils de Scarlet Witch qui a hérité de pouvoirs magiques. Un détail qui soutient cette hypothèse est une image dans la bande-annonce où Locke porte un t-shirt rouge et un bandeau bleu, rappelant le costume de Kaplan dans les bandes dessinées.

Si cette théorie se confirme, « Agatha All Along » pourrait servir d’histoire d’origine pour la version MCU de Billy Kaplan. Nous devrons suivre le reste de la série pour en savoir plus sur ce personnage énigmatique.