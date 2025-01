Les étoiles du « midi cosmique » enfin à portée de vue

Une équipe de chercheurs a récemment observé des étoiles jusque-là cachées derrière un amas de galaxies, dévoilant un pan jusqu’alors inconnu de l’histoire de l'univers.

Tl;dr Des scientifiques ont découvert 44 étoiles cachées derrière l’amas de galaxies Abell 370, à 6,5 milliards d’années-lumière, grâce à l’effet de lentille gravitationnelle.

Ces étoiles, des supergéantes rouges, sont difficiles à observer en raison de la poussière qui les entoure, mais ont été captées par le télescope spatial James Webb.

Cette découverte permet d’en apprendre davantage sur la formation des étoiles et la matière noire, en offrant des indices sur la structure de l’univers à cette époque.

Une découverte fascinante au cœur de l’arc du Dragon

Les astrophysiciens de l’Université de Durham ont fait cette découverte majeure dans la galaxie Dragon Arc, une région encore mystérieuse du cosmos. Cette avancée fait partie d’un projet de recherche international et marque un tournant dans la compréhension de l’univers. Ce qui rend cette découverte particulièrement excitante, c’est qu’elle se situe pendant une période clé de l’histoire de l’univers, connue sous le nom de « midi cosmique ». C’est durant cette période, le cœur de l’âge cosmique, que la majorité des étoiles de l’univers se sont formées. Cette époque est cruciale pour comprendre l’évolution des galaxies et des étoiles à travers le temps.

L’effet de lentille gravitationnelle : une fenêtre sur l’invisible

L’amas de galaxies Abell 370, situé entre la Terre et l’arc du Dragon, joue un rôle clé dans cette découverte. Grâce à un phénomène connu sous le nom de lentille gravitationnelle, l’énorme masse de cet amas de galaxies courbe et amplifie la lumière de l’arc du Dragon, rendant visibles des étoiles qui auraient autrement échappé à notre observation. Cet effet agît comme un « miroir cosmique » à une échelle gigantesque, permettant aux astronomes de scruter des objets très lointains et invisibles dans des conditions normales. Les images magnifiées de ces étoiles ont été capturées par le télescope spatial James Webb, offrant ainsi aux scientifiques une opportunité unique d’analyser ces astres lointains.

Les étoiles supergéantes rouges : un défi d’observation

Les étoiles nouvellement observées sont des supergéantes rouges, une catégorie d’étoiles particulièrement difficile à étudier en raison de la grande quantité de poussière interstellaire qui les entoure. Cette poussière rend leur observation complexe avec les instruments traditionnels, rendant leur détection d’autant plus importante. Les scientifiques, notamment la professeure Mathilde Jauzac, expliquent que cette découverte ouvre une fenêtre d’observation sur ces étoiles qui étaient jusque-là invisibles à cause de l’obscurcissement de la poussière. Cette observation pourrait donner des informations précieuses sur la manière dont ces étoiles ont enrichi l’univers au moment de leur formation et leur rôle dans l’évolution de la matière cosmique.

Une nouvelle ère pour la recherche sur la matière noire

Outre l’impact scientifique de la découverte des étoiles, cette étude permet également d’en savoir plus sur la matière noire, cette substance mystérieuse qui compose une grande partie de l’univers. L’effet de lentille gravitationnelle utilisé pour observer les étoiles permet aussi de mieux comprendre la répartition de la matière noire dans l’amas Abell 370. En analysant les propriétés de ces étoiles, les chercheurs peuvent obtenir des informations sur la masse de l’amas de galaxies et sur la quantité de matière noire qu’il contient. Ces nouvelles données offrent des perspectives inédites pour mieux comprendre cette composante fondamentale de l’univers qui échappe encore à nos connaissances complètes.