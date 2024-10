Le télescope spatial James Webb de la NASA détecte les potentielles premières naines brunes hors de notre galaxie

Les naines brunes sont des objets célestes qui, en termes de taille, sont plus grands que les géants gazeux mais restent plus petits que les étoiles.

Tl;dr Le télescope spatial James Webb permet de détecter plus d’objets célestes.

Des astronomes ont découvert des candidates naines brunes en dehors de notre galaxie.

Ces découvertes pourraient aider à comprendre comment l’univers a commencé.

Le télescope spatial James Webb : une fenêtre sur l’univers

C’est une avancée majeure dans le domaine de l’astronomie. Grâce au télescope spatial James Webb, les scientifiques sont désormais capables de détecter des objets célestes auparavant inaccessibles. Parmi ces objets, des « naines brunes », qui pourraient nous aider à mieux comprendre les origines de notre univers.

Des naines brunes hors de notre galaxie

Une équipe d’astronomes a réussi à détecter une « population riche de possibles naines brunes » en dehors de notre propre galaxie. Une première. Cette image a été capturée à l’aide de l’instrument NIRCam (Near-InfraRed Camera) du télescope.

« Seule la sensibilité incroyable et la résolution spatiale dans le bon régime de longueur d’onde permettent de détecter ces objets à de telles distances », a déclaré Peter Zeidler, le chef de l’équipe de l’AURA/STScI pour l’Agence spatiale européenne. « Cela n’a jamais été possible auparavant et restera impossible depuis le sol dans un avenir prévisible. »

Les naines brunes, ni planètes, ni étoiles

Les naines brunes sont des objets flottants libres, ni planètes, ni étoiles. Ils sont de 13 à 75 fois plus grands que Jupiter et ne sont pas liés gravitationnellement à une étoile comme le sont les exoplanètes. « Ils ne parviennent tout simplement pas à accumuler assez de masse pour devenir une étoile à part entière », selon les scientifiques de cette étude. Ces naines brunes pourraient aider à résoudre le problème de la « masse manquante » que les astronomes tentent toujours de résoudre.

Des indices sur la formation des étoiles et des planètes

L’équipe a trouvé les nouveaux candidats naines brunes dans un amas d’étoiles appelé NGC 602, près des confins de la petite galaxie naine du Nuage de Magellan. D’après leurs observations, cet amas vit dans un environnement comparable à celui de l’univers primitif, ce qui signifie que l’étude des naines brunes pourrait fournir d’autres indices sur la manière dont les étoiles et les planètes se sont formées il y a des milliards d’années.

Ces découvertes, bien qu’encore à l’état de candidature, ouvrent une nouvelle fenêtre sur notre compréhension de l’univers et de ses origines.