Les États-Unis enquêtent sur une possible fraude du fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried

Le Département de la Justice enquête sur une possible fraude par Sam Bankman-Fried. Le fiasco de FTX n'a pas terminé de faire parler.

Des procureurs fédéraux des États-Unis seraient en train de monter un dossier pour fraude à l’encontre du fondateur ancien PDG de FTX, Sam Bankman-Fried. Bloomberg rapporte que des officiels du Département de la Justice ont rencontré l’équipe en charge de la gestion de la faillite de l’exchange de crypto cette semaine pour discuter plus longuement de documents que les enquêteurs cherchent à obtenir de l’entreprise.

Le Département de la Justice enquête sur une possible fraude par Sam Bankman-Fried

Parmi les participants à cette réunion, des procureurs du District Sud de New York, l’assistant de l’avocat Roos, des agents du Federal Bureau of Investigation ainsi que des avocats de FTX. Roos a notamment été impliqué dans les poursuites envers Trevor Milton, fondateur de Nikola, qui a été reconnu coupable d’avoir dupé les investisseurs il y a quelques mois. Si l’on en croit Bloomberg, les charges potentielles n’ont pas été débattues durant cette réunion.

Le Département de la Justice examine “de près” si FTX a transféré des centaines de millions de dollars de manière non correcte à peu près au moment où l’entreprise s’est déclarée en faillite le 11 novembre. Le Département de la Justice veut aussi savoir si l’exchange a violé la loi quand il a déplacé des fonds vers sa société sœur Alameda Research.

Le fiasco de FTX n’a pas terminé de faire parler

Dans sa récente interview pour le New York Times, Sam Bankman-Fried a nié avoir fait mauvais usage des fonds des clients. “Clairement, j’ai fait de nombreuses erreurs. Il y a des choses pour lesquelles je donnerais tout ce que j’ai pour les refaire”, déclarait-il. “Je n’ai jamais tenté de commettre la moindre fraude envers qui que ce soit.” Il témoignera devant le House Committee on Financial Services dans les prochains jours, un jury qui inclura aussi le témoignage de l’actuel PDG de FTX, John J. Ray III. Ce dernier a accusé Sam Bankman-Fried de faire des “déclarations publiques incohérentes et trompeuses” concernant FTX.