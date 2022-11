BlockFi se déclare en faillite suite à la débâcle de FTX

La société de prêts d'actifs numériques BlockFi à son tour en faillite après l'effondrement de FTX.

Le prêteur d’actifs numériques BlockFi vient de se déclarer en faillite. Ceci deux semaines après que l’entreprise a suspendu toute activité de sa plateforme, y compris les retraits, à la suite de l’implosion de l’implosion de l’exchange FTX.

“La mise en faillite de BlockFi permettra à BlockFi de stabiliser ses opérations et offrir à BlockFi l’opportunité de procéder à réorganisation pour maximiser sa valeur pour tous les actionnaires”, déclarait notamment l’entreprise. “Le process de restructuration supervisé par la cour est transparent et encourage le dialogue entre tous les actionnaires.”

Comme bien d’autres, BlockFi faisait face à un avenir très incertain depuis le printemps dernier. FTX avait proposé de soutenir BlockFi avec une ligne de crédit de 400 millions de dollars. Cet accord donnait aussi une option d’achat à FTX, pour un maximum de 240 millions de dollars. Cela signifiait que les deux entreprises étaient très liées financièrement et la chute de FTX a eu un effet dévastateur sur BlockFi.

“Avec l’effondrement de FTX, les équipes de direction et d’encadrement de BlockFi ont immédiatement pris des mesures pour protéger les clients et l’entreprise, déclarait Mark Renzi de Berkeley Research Group, conseiller financier de BlockFi, dans un communiqué. “BlockFi a travaillé de refaçonner de manière positive l’industrie des cryptos et faire avancer le secteur. BlockFi est impatient de connaître l’issue de ce processus transparent qui permettra d’obtenir le meilleur pour tous les clients et actionnaires.”

Dans le cadre de sa restructuration, l’entreprise “se chargera de récupérer toutes les obligations contractées auprès de BlockFi, notamment par FTX et ses entités associées.” Cependant, les récupérations d’argent de la part de FTX prendront certainement du temps étant donné que l’entreprise a déclaré faillite. De plus, BlockFi explique avoir 256,9 millions de dollars en cash, ce qui représente “des liquidités suffisantes pour supporter certaines opérations durant le processus de restructuration”, comme la paie des employés.

Dans son dossier déposé à la cour, BlockFi estime avoir plus de 100 000 créanciers, pour un montant total compris entre 1 et 10 milliards de dollars. Parmi les créanciers, FTX (à qui elle doit 275 millions de dollars) et la Securities and Exchange Commission, à qui elle doit 30 millions de dollars.

Il y a quelques mois, BlockFi s’était engagée à débourser 100 millions de dollars dans le cadre d’un accord avec la SEC et 32 États. La SEC affirmait que BlockFi offrait des comptes avec intérêt sans les déclarer au Securities Act. L’agence avait aussi découvert que la société avait fait de “fausses et trompeuses” affirmations quant au risque de son activité de prêt.

Le fait de placer sous la protection du Chapitre 11 pour les faillites ne signifie pas nécessairement que l’entreprise va disparaître. Le processus permet à une société en difficulté de continuer son activité pendant qu’elle se restructure et cherche des moyens de rembourser ses créanciers. Ceci étant dit, il est difficile de se remettre d’une faillite et BlockFi ne serait que la dernière en date d’une longue liste dans l’industrie précaire de la crypto.