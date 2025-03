Les écouteurs WiFi arrivent, mais ils ne remplaceront pas vos AirPods tout de suite

Les écouteurs sans fil WiFi sont bel et bien une réalité et leur arrivée est imminente. Cependant, ils ne sont pas encore prêts à remplacer vos AirPods.

Tl;dr Xiaomi lance les nouveaux Buds 5 Pro WiFi en Europe.

Les écouteurs offrent une qualité audio supérieure grâce à la connexion WiFi.

Les Buds 5 Pro WiFi nécessitent le Xiaomi 15 Ultra pour fonctionner.

Xiaomi innove avec les écouteurs Buds 5 Pro WiFi

Révolutionnant le monde de l’audio, le fabricant chinois Xiaomi a bravement intégré la technologie WiFi dans ses écouteurs sans fil, les Buds 5 Pro WiFi, désormais disponibles à l’achat en Europe.

Une qualité audio supérieure grâce à la WiFi

La particularité de ces écouteurs réside dans leur capacité à transmettre un son de haute qualité via une connexion WiFi. Contrairement à la connexion Bluetooth, la bande passante plus élevée de la WiFi permet une véritable diffusion audio sans perte sur une portée bien plus grande. Tant que vous êtes connecté au réseau WiFi, la connexion reste stable, peu importe la distance qui vous sépare de votre téléphone.

Deux versions disponibles à des prix différents

Il existe en réalité deux versions des Buds 5 Pro : la version WiFi et la version non-WiFi. Outre la connexion WiFi, d’autres différences notables les distinguent. La version WiFi, vendue 189£ au Royaume-Uni, bénéficie d’une autonomie plus longue avec 10 heures de batterie contre 8 pour la version non-WiFi, vendue 159£.

Un obstacle majeur à leur utilisation

Avant de vous précipiter pour acquérir ces bijoux technologiques, il est important de noter qu’ils nécessitent le nouveau Xiaomi 15 Ultra pour fonctionner. Si vous ne possédez pas ce téléphone à 1300£, vous ne pourrez malheureusement pas utiliser ces écouteurs.

Bien que cette nouvelle génération de technologie d’écouteurs soit clairement l’avenir, il est peu probable que la majorité des personnes abandonnent leurs fidèles AirPods pour ces nouveautés dans l’immédiat.