Les débuts de Geralt de Riv au cœur du nouveau roman de The Witcher

Après plus de dix ans d’attente, Andrzej Sapkowski revient avec un nouveau chapitre dans l’univers de The Witcher, plongeant dans les premières années de Geralt de Riv.

Tl;dr La série littéraire polonaise de fantasy The Witcher s’enrichit avec le roman Rozdroże Kruków.

Il explore la jeunesse de Geralt de Riv, entre idéalisme et premiers affrontements.

Ce préquel de The Witcher ouvre la voie à de nouvelles aventures, loin des personnages principaux de la saga originale.

Un titre énigmatique et des premières révélations

Disponible depuis le 1er décembre 2024 chez la maison d’édition SuperNowa, le nouveau roman de l’auteur polonais Andrzej Sapkowski s’intitule Rozdroże Kruków, ce qui peut être traduit par Raven Crossroads, laissant présager une traduction anglaise comme « Raven’s Crossing » ou « Crossroads of the Raven ». Ce titre intriguant laisse planer le mystère sur son contexte, avec une richesse d’interprétations potentielles. Pour les fans du monde entier, les traductions internationales restent attendues, mais l’enthousiasme est déjà palpable. Le premier chapitre du nouveau roman de The Witcher avait été dévoilé le mois dernier dans Nowa Fantastyka, donnant un avant-goût alléchant.

Un voyage aux origines de Geralt de Riv

Ce roman, contrairement aux précédents, nous ramène aux débuts du voyage de Geralt de Riv. L’histoire se concentre sur un Geralt de Riv de 18 à 20 ans, encore novice dans le métier de sorceleur. Armé de ses deux épées runiques, il fait ses premières armes en affrontant des monstres, en secourant des innocents et en respectant le code inculqué par ses maîtres. C’est une période où son idéalisme juvénile est régulièrement confronté à la dure réalité du monde. Ce retour à une jeunesse inexplorée pourrait révéler des aspects méconnus de la personnalité du héros et enrichir l’univers de The Witcher.

Des personnages familiers et des absents notables

En choisissant de se concentrer sur la jeunesse de Geralt de Riv, Andrzej Sapkowski rétrécit le cercle des personnages secondaires présents. Vesemir, mentor et figure paternelle, sera vraisemblablement au cœur de l’intrigue, tout comme d’autres sorceleurs de Kaer Morhen. En revanche, la plupart des compagnons iconiques comme Yennefer de Vengerberg, Julian Alfred Pankratz de Lettenhove, dit Jaskier, ou Cirilla Fiona Elen Riannon (connu sous le surnom de Ciri ou le Lionceau de Cintra) seront absents, car l’histoire se déroule bien avant leur rencontre. Cependant, des figures comme une jeune Nenneke pourraient faire leur apparition, ajoutant un mélange de nouveauté et de nostalgie.

Un pari sur le passé, et un futur ouvert

Après avoir longtemps refusé d’écrire un préquel ou une suite, Andrzej Sapkowski semble avoir changé d’avis. Ce choix de revenir à la jeunesse de Geralt de Riv offre la possibilité d’explorer des décennies d’histoires avant les premières nouvelles de The Witcher. Si ce roman rencontre le succès, l’auteur pourrait poursuivre avec d’autres aventures situées dans cette époque. En tout cas, Rozdroże Kruków promet de raviver la flamme des fans et de séduire une nouvelle génération de lecteurs. La saga continue, et, comme le dit Andrzej Sapkowski, « l’histoire ne finit jamais. »