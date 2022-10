Les compétences les plus demandées en informatique

Certaines compétences apparaissent actuellement comme incontournables dans le domaine de l’informatique. Toutefois, l’évolution de cette branche d’activité s’opère extrêmement vite. C’est pourquoi les professionnels en quête d’emploi dans cette filière devraient faire montre de souplesse. Ils ont également tout intérêt à développer certaines qualités non techniques, aussi connues sous l’appellation de soft skills.

Le secteur des technologies de l’information (IT) se distingue par l’émergence en permanence de nouvelles technologies. Au point que comme les compétences indispensables, le profil professionnel demandé évolue constamment. Dans ce contexte, Dice a énuméré les dix compétences informatiques les plus recherchées par les employeurs outre-Atlantique. Une liste qui pourrait intéresser les travailleurs indépendants ayant adopté le portage salarial informatique.

La méthode Agile est fortement demandée par les employeurs américains

La programmation logicielle a également été mentionnée dans le classement. Ce domaine inclut les processus de support, d’inférence, d’élaboration et de création. Les personnes qui y travaillent sont convoitées depuis des années par les entreprises non technologiques et IT. Ces professionnels inventent des solutions informatiques en s’appuyant sur au moins un langage bien déterminé. Outre-Atlantique, le volume d’offres d’emploi liées à la programmation applicative a progressé de 73 % sur la même période susmentionnée.

Celui requérant une compétence en solutions Amazon Web Services (AWS) a, quant à lui, évolué de +88 %. Les entreprises s’orientant vers les infrastructures informatiques en nuage se multiplient progressivement. C’est pourquoi la demande de spécialistes en systèmes AWS s’est intensifiée. À noter que cette filiale d’Amazon représente le numéro un du marché du Cloud.

Cependant, la compétence technologique la plus sollicitée par les entreprises aux États-Unis porte sur l’approche Agile. Les opportunités professionnelles qui l’exigent y ont augmenté de 68 % entre les premiers semestres de 2021 et 2022. Cette méthodologie renvoie à une manière de gérer un projet en le sectionnant en plusieurs phases.

L’importance accordée aux soft skills s’amplifie graduellement

L’exercice d’un métier dans la filière de l’IT nécessite une grande adaptabilité et agilité. Présentement, l’environnement tend à être façonné par le Big Data. Des compétences en informatique jouent sans aucun doute un rôle essentiel dans la maîtrise de chacune de ces informations électroniques. Cependant, pour leurs services IT, les employeurs en portage salarial semblent davantage en quête de professionnels détenant des soft skills. Dit autrement, ils recherchent des experts qui disposent également de compétences plus générales, ou des qualités à caractère social.

Outre ses connaissances techniques en informatique, le travailleur devrait ainsi disposer d’une bonne capacité de négociation. L’aptitude à gérer une équipe est également très appréciée. Cependant, le professionnel devrait aussi :

Faire preuve de créativité ;

Afficher de la flexibilité ;

Maîtriser l’art de la communication, tant à l’oral qu’à l’écrit ;

Etc.

Les employeurs attachent aujourd’hui une importance vitale à la collaboration en équipe. Cette dernière étant considérée comme un réel facteur de réussite d’un projet.