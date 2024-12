Les caractéristiques de la Google Pixel Tablet 2 en fuite, mais sa commercialisation est toujours incertaine

Les caractéristiques de la tablette Google Pixel 2 ont été dévoilées, bien qu'il semble que ce dispositif ait été annulé avant même sa mise en production.

Tl;dr Google pourrait abandonner ses projets de tablettes Pixel.

La Pixel Tablet 2 aurait présenté des améliorations modestes mais bienvenues.

Les tablettes Pixel 2 et 3 sont potentiellement toutes deux annulées.

Un avenir incertain pour les tablettes Google Pixel

Il semble que les tablettes Pixel de Google soient dans une situation incertaine. Des rumeurs circulent selon lesquelles Google aurait mis un terme à la production des Pixel Tablet 2 et 3. Que ce soit pour l’une ou l’autre, il est possible que Google abandonne ses projets de tablettes.

Les caractéristiques de la Pixel Tablet 2

Selon Android Authority, la Pixel Tablet 2 aurait dû apporter une série d’améliorations modestes mais appréciables, notamment une connectivité accrue. Cette tablette aurait été équipée d’une version tablette du processeur Tensor G4, le dernier en date conçu en partenariat avec Samsung. Le Pixel 10 de l’année prochaine devrait quant à lui être équipé du Tensor G5, conçu en interne par TSMC.

Une mise à niveau significative

La Pixel Tablet 2 aurait représenté une grande avancée par rapport à son prédécesseur, le Tensor G2, notamment en termes de vitesse de traitement et d’efficacité énergétique. Google prévoyait également une variante cellulaire dotée d’un modem 5G Exynos 5400, le même que celui de la gamme de téléphones Pixel 9. Une version Wi-Fi uniquement était également prévue.

Des fonctionnalités améliorées pour la Pixel Tablet 2

La Pixel Tablet 2 devait intégrer le protocole réseau Thread, destiné aux appareils de l’Internet des objets, ce qui indique un meilleur soutien pour un écran intelligent et un contrôleur de maison intelligente. De plus, elle aurait été dotée d’un écran LCD de la même taille mais avec un taux de rafraîchissement de 120Hz et une luminosité légèrement supérieure. Les caméras avant et arrière auraient également été légèrement améliorées, passant à des objectifs de 10MP avec autofocus sur la caméra arrière.

Des accessoires supplémentaires prévus

Google avait également prévu d’accompagner sa tablette d’accessoires tels qu’un clavier détachable et un stylet, des éléments qui manquaient cruellement au modèle original. Cependant, malgré ces améliorations, Google craignait que la tablette ne se vende pas. Pour l’instant, il semble que les Pixel Tablet 2 et 3 soient toutes deux annulées, ou du moins l’une d’entre elles.