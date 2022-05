Les câbles USB-C 240 W 40 Gbps commencent à arriver sur le marché

L'USB-C 240 W 40 Gbps fait son apparition. Les ordinateurs portables les plus performants devraient pouvoir en profiter grandement.

L’année dernière, le standard USB-C 2.1 240 W promettait d’offrir une puissance de sortie bien plus élevée (avec un débit pouvant atteindre les 40 Gbps), mais le grand public devait attendre de voir arriver les premiers produits sur le marché. Jusqu’à présent, il fallait en effet “se contenter” d’une puissance de sortie de 100 W. Voilà qui allait ouvrir le champ des possibilités. Club3D publie aujourd’hui des images et des spécifications de ces câbles USB-C 240 W et il y a de quoi se réjouir.

L’USB-C 240 W 40 Gbps fait son apparition

Tout d’abord, cela ouvre la porte à une alimentation USB-C standard (PSU) qui pourrait remplacer l’alimentation par défaut que l’on trouve sur des ordinateurs potables équipés de très puissants CPU et/ou GPU. Les blocs d’alimentation fournis par les fabricants sont tout à fait capables, mais il est bien plus appréciable d’utiliser l’USB-C pour recharger tout ce dont on a besoin au quotidien. Au bureau, les collègues peuvent se prêter leur alimentation en cas de besoin, mais désormais, tout se ferait avec un seul et simple câble. Nul besoin d’en trimbaler un pour chaque appareil.

Deuxièmement, le marché secondaire des alimentations propose souvent des produits souvent plus petits, plus légers, plus efficients et avec davantage de ports. Ce qui est là encore tout à fait appréciable quand on voit à quel point les alimentations 240 W actuelles peuvent être encombrantes.

Par ailleurs, ces câbles peuvent fournir des débits de transfert haute vitesse, ce qui est fort utile au quotidien. Celles et ceux qui travaillent avec des fichiers volumineux, de la vidéo 4K ou 8K, par exemple, apprécieront d’avoir un câble 20 ou 40 Gbps à portée de main pour transférer leurs fichiers.

Les ordinateurs portables les plus performants devraient pouvoir en profiter grandement

Mais il y a cependant un certain nombre de mauvaises nouvelles. Club3D mélange les différentes capacités, avec notamment de la “recharge uniquement”, du 20 Gbps et du 40 Gbps. Il sera certainement assez difficile de s’y retrouver visuellement sur chaque produit. En termes de prix de vente, chacune de ses caractéristiques fait évidemment une réelle différence, mais le grand public apprécierait de pouvoir s’y retrouver aisément.

L’USB-C 240 W 40 Gbps est en tous les cas très excitant, mais il n’atteindra son plein potentiel que lorsque les fabricants d’ordinateurs portables décideront d’utiliser de tels ports USB-C pour la recharge et de se débarrasser (enfin, diront certains) du 240 W propriétaire. Encore un peu de patience.