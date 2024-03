Les avocats de Bankman-Fried dénoncent une “vision médiévale de la punition” face à la peine de 50 ans proposée

Les avocats de Sam Bankman-Fried dénoncent une proposition de peine de prison de 50 ans par les procureurs, qu'ils jugent démesurée. Ceci fait suite à des accusations de fraude et conspiration liées à la chute de son empire de la crypto-monnaie.

Tl;dr Sam Bankman-Fried, fondateur de FTX, risque 50 ans de prison.

Les procureurs décrivent son crime comme “historique” avec des pertes de 10 milliards de dollars.

La défense propose une peine de 5,25 à 6,5 ans, soulignant que les clients ont été remboursés.

Verdict prévu pour le 28 mars.

Sam Bankman-Fried, un “super-vilain” déchu ?

Le fondateur de la plateforme de crypto-monnaie FTX, Sam Bankman-Fried, a été dépeint de manière plutôt sinistre par les procureurs américains, étiqueté comme un “super-vilain” déchu. Cette représentation dramatique fait suite à une proposition de peine allant jusqu’à 50 ans de réclusion pour le jeune entrepreneur critiqué. C’est une vision quasi médiévale de la punition, selon ses avocats.

Une peine justifiée par un “crime historique”

La sévérité de la peine proposée par les procureurs est proportionnelle à la gravité du crime reproché à Bankman-Fried. Ils évoquent un “crime historique” ayant visé plus d’un million de victimes et entraîné des pertes dépassant les 10 milliards de dollars à la suite de l’effondrement de FTX. Les avocats de la défense voient les choses différemment, préconisant une peine de prison de 5,25 à 6,5 ans tout en soulignant que “malgré l’effondrement de FTX, les clients de la bourse ont été remboursés”.

Une chute vertigineuse

En novembre 2023, Bankman-Fried a été unanimement reconnu coupable de toutes les accusations criminelles portées contre lui. Un an plus tôt, FTX et Alameda Research, d’autres entreprises qu’il dirigeait, ont déposé le bilan. Les dossiers de faillite ont révélé un environnement chaotique et financièrement instable au sein de FTX, la société devant plus de 3 milliards de dollars à ses 50 principaux créanciers.

Verdict à venir

Le verdict de cette affaire très médiatisée devrait être prononcé le 28 mars à 9h30 en heure de la côte Est. Quelle que soit l’issue, cette affaire a déjà laissé une marque indélébile sur l’industrie des crypto-monnaies.