Les astronautes de Starliner “ne sont pas piégés”, ils resteront quelques semaines supplémentaires sur l’ISS

Les ingénieurs s'apprêtent à entamer des essais au sol pour examiner les problèmes de propulseurs sur Starliner.

Tl;dr Des tests sont effectués sur le vaisseau spatial Starliner de la NASA et Boeing.

Les astronautes ne sont pas “coincés” sur l’ISS, selon les responsables.

Aucune date de retour n’a été fixée ; les tests au sol sont prioritaires.

Starliner pourrait servir de canot de sauvetage en cas d’urgence.

Des tests sur le Starliner pour résoudre les problèmes rencontrés

La NASA et Boeing sont occupées à effectuer une série de tests sur le vaisseau spatial Starliner, qui est actuellement amarré à la Station spatiale internationale (ISS). Cette nécessité est due à des problèmes rencontrés avec les propulseurs du vaisseau, dont cinq sont défectueux et une fuite d’hélium qui semble s’aggraver.

Les astronautes ne sont pas “coincés” sur la Station Spatiale Internationale

Pourtant, lors d’une conférence de presse vendredi après-midi, Steve Stich, directeur du programme d’équipage commercial de la NASA, a insisté sur le fait que les astronautes Butch Wilmore et Suni Williams ne sont pas “coincés” sur l’ISS.

Au lieu de fixer une date pour le vol de retour, la NASA et Boeing ont choisi d’attendre la fin des tests au sol et des analyses. Les premiers tests des propulseurs, qui sont prévus à l’installation de test de White Sands Missile Range au Nouveau-Mexique, doivent commencer mardi prochain.

Ouverture de la possibilité d’utiliser Starliner en cas d’urgence

En dépit des problèmes survenus, le Starliner continue de fonctionner correctement alors qu’il est amarré. En cas d’urgence, le vaisseau pourrait être utilisé comme un “canot de sauvetage” pour ramener les astronautes sur terre, comme l’a rappelé Mark Nappi, vice-président et directeur du programme commercial de l’équipage de Boeing. “Nous ne sommes pas coincés sur l’ISS, l’équipage n’est pas en danger, et il n’y a pas de risque accru lorsque nous déciderons de ramener Suni et Butch sur terre”, a-t-il conclu.