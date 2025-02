Les Anneaux de Pouvoir est renouvelée pour une saison 3

Une troisième saison va prolonger l'histoire de la série télévisée Les Anneaux de Pouvoir.

Le géant du streaming Amazon Prime Video a officiellement annoncé que la troisième saison de la série télévisée Les Anneaux de Pouvoir est en préparation.

L’équipe créative a été saluée pour sa vision extraordinaire par Vernon Sanders, le responsable de la télévision chez Amazon MGM Studios. « Les histoires qui nous sont contées nous ont enchantés et captivés« , a-t-il déclaré lors de l’annonce. Il a également exprimé son enthousiasme à l’idée de « continuer ce voyage épique » et d’approfondir les légendes qui ont façonné le monde de la Terre du Milieu.

Malgré une baisse significative de l’audience lors de la deuxième saison, les showrunners Patrick McKay et J. D. Payne restent optimistes concernant la saison 3 de la série. Ils ont déclaré travailler activement sur la direction que prendra la suite :

Nous sommes très excités, mais nous ne pouvons dire autre chose que nous travaillons sur la saison 3. Nous avons une histoire que nous pensons être vraiment forte, et nous espérons la présenter le plus rapidement possible.