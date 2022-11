Les 5 meilleures alternatives à Twitter

Twitter est actuellement dans la tourmente. Si vous cherchez un autre réseau similaire, voici cinq alternatives à envisager sérieusement.

Comme vous le savez peut-être déjà, Twitter est dans la tourmente ces derniers jours. Si l’idée d’un réseau social chapeauté par Elon Musk vous pousse à envisager de quitter la plateforme, voici plusieurs alternatives qui méritent votre attention. Certes, il n’existe aucun clone parfait de Twitter à l’heure actuelle, mais ces plateformes peuvent vous offrir quelque chose de similaire.

1 – Mastodon

Mastodon est le réseau social dont on parle le plus depuis le rachat de Twitter par Elon Musk, peut-être parce qu’il offre l’expérience la plus proche de Twitter, finalement. Regardez la page Explorer, on dirait un thème de la page d’accueil de Twitter.

L’un des aspects attrayants de Mastodon est qu’il est décentralisé. Il est constitué de plusieurs serveurs (“instances”) gérées par des utilisateurs. Il faut donc choisir un serveur pour commencer, ou créer le vôtre si vous le désirez.

Mastodon est plus fourni en termes de sujets, de communautés, de modération, de financement, mais fonctionne aussi à bien plus petite échelle. Si vous êtes prêt(e) à vous y investir un peu, Mastodon peut vous donner cette impression de retrouver les premiers jours de Twitter.

2 – Tumblr

Croyez-le ou non, Tumblr existe depuis 2007, un an après l’apparition de Twitter. En guise de tweets, de petits posts, façon blog, qui peuvent être des textes, des images, de l’audio, de la vidéo, des conversations ou des citations. Davantage de flexibilité donc que sur Twitter.

Les fonctionnalités communautaires sont bien agencées, il est possible de suivre, être suivi, aimer, commenter et republier. Votre expérience sur le réseau dépendra grandement des autres Tumblrs que vous suivez.

Il y a aussi des fonctionnalités de recherche et de tag pour s’y retrouver dans tout ce contenu ainsi que divers niveaux de contrôle sur la visibilité de vos posts. Le réseau est gratuit à l’utilisation, sans aucune restriction, mais vous pouvez payer 5 $ par mois pour faire disparaître la publicité.

De nombreux utilisateurs de Tumblr, notamment chez les artistes, étaient passés sur Twitter après la mise en place, en 2018, de l’interdiction du contenu pour adulte sur Tumblr. Mais sur ce point, la situation devrait revenir à la normale d’ici peu.

3 – Reddit

Reddit est une structure tout à fait différente, mais, dans le même temps, elle offre quelque chose de très similaire à ce que propose Twitter. Il est possible de commenter l’actualité, de discuter de tout et n’importe quoi, de faire passer le temps, etc.

Si vous n’avez jamais mis un pied sur Reddit, sachez que la plateforme propose des subreddits, sur tous les sujets imaginables, et l’expérience sur le site et dans les apps est déterminée par les subreddits que vous suivez. C’est un peu comme ces bons vieux forums, mais avec une grande touche de modernité.

Vous avez aussi une page de profil sur Reddit, mais ce n’est pas une plateforme de blogage comme Twitter ou Tumblr. Il est possible de Suivre, mais la fonctionnalité est récente et la culture du site n’est pas vraiment de ce côté.

Vous pouvez utiliser Reddit totalement gratuitement ou débourser 6 $ par mois pour faire disparaître les publicités et profiter de quelques extras.

4 – CounterSocial

CounterSocial se décrit comme le “réseau social next-gen”. Très semblable à Twitter, avec les mêmes fonctionnalités, mais une volonté de tolérance zéro vis-à-vis des trolls, bots et autres actions malveillantes. Même la publicité n’y a pas sa place. La plateforme se finance via son abonnement premium à 5 $ qui offre quelques extras.

Parmi ceux-ci, l’accès à l’espace de réalité virtuelle Counter Realms, qui représente une grande part de CounterSocial. Vous pouvez créer et explorer des mondes en réalité virtuelle personnalisés sur votre navigateur, votre téléphone ou via un casque.

Si vous cherchez une expérience à la TweetDeck avec une touche de métavers, CounterSocial pourrait vous convenir. Ceci étant dit, vous n’aurez pas le volume de contenu de Twitter, évidemment.

5 – Cohost

Peut-être que l’alternative idéale à Twitter n’est pas encore pleinement établie. Prenez Cohost, par exemple. La plateforme n’en est qu’à ses débuts, mais elle vise à répliquer beaucoup de ce que Twitter offre : abonnés, reposts, j’aime, commentaires, etc.

Et avec sa croissance, Cohost semble aussi très intéressé par la modération et le filtrage du contenu pour adulte. Le service est aussi transparent quant au nombre d’utilisateurs et à l’argent qu’il génère. Vous pouvez utiliser la plateforme gratuitement ou payer 5 $ pour quelques extras.

À l’heure actuelle, l’interface du site est très simple, tout est facilement accessible. C’est encore assez brut dans certains aspects, mais c’est très prometteur, a fortiori si Cohost utilise l’expérience de Twitter pour éviter de tomber dans les mêmes écueils.