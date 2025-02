L’équipe de Top Gun: Maverick revient pour un thriller sur une conspiration liée aux OVNI

L'équipe créative derrière le film à succès Top Gun: Maverick se rassemble à nouveau pour nous offrir un nouveau thriller palpitant, centré sur les théories du complot liées aux OVNI.

Tl;dr Joseph Kosinski et Jerry Bruckheimer préparent un thriller sur les OVNI.

L’officier de l’armée de l’air David Grusch est consultant sur le projet.

Leur prochaine collaboration est le film F1, avec Brad Pitt.

Un thriller sur les OVNI par le duo de Top Gun: Maverick

Joseph Kosinski, réalisateur de Top Gun : Maverick, s’associe à nouveau avec le producteur Jerry Bruckheimer pour un nouveau thriller sur une conspiration d’OVNI, selon The Hollywood Reporter.

Aucun détail sur l’intrigue de ce film, qui est décrit comme «All the President’s Men avec des OVNI», n’a été révélé. Aucun acteur n’est encore associé au projet.

La présence d’un expert en OVNI

David Grusch, ancien officier du renseignement de l’US Air Force et lanceur d’alerte, fait partie du projet en tant que consultant. Il a fait les gros titres en 2023 lorsqu’il a affirmé que le gouvernement américain étudiait secrètement des vaisseaux spatiaux extraterrestres et supprimait les fuites. Le scénario a été écrit par Zach Baylin, auteur de King Richard, avec Will Smith.

Une collaboration fructueuse

Top Gun : Maverick, sorti en 2021, était une suite du Top Gun de 1986 et voyait Tom Cruise reprendre son rôle de pilote d’essai, le capitaine Pete «Maverick» Mitchell, formant une nouvelle génération de diplômés de Top Gun pour une mission dangereuse. Le film a rapporté près de 1,5 milliard de dollars au box-office et est devenu le film le plus rentable de la carrière de Cruise.

La prochaine collaboration entre Kosinski et Bruckheimer est le film F1, qui met en vedette Brad Pitt dans le rôle d’un ancien pilote de Formule Un qui a arrêté de courir après un terrible accident, jusqu’à ce qu’un ami et propriétaire d’une équipe de Formule Un lui demande de sortir de sa retraite pour encadrer un jeune pilote prometteur.

En attendant F1

F1 arrive sur grand écran dans le monde entier le 25 juin, avant d’arriver dans les salles de cinéma américaines le 27 juin.