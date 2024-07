Brad Pitt conduit-il vraiment dans le film F1 ?

Réalisé par Joseph Kosinski, le film F1 avec Brad Pitt suit un ancien pilote légendaire qui revient sur les circuits pour encadrer un jeune prodige.

Tl;dr Brad Pitt conduit une F2 modifiée dans F1.

F1 a été tourné sur de vrais circuits de Formule 1 à travers le monde.

Le film promet un niveau d’authenticité et d’immersion inédit.

F1 sortira en été 2025 au cinéma.

Brad Pitt, au volant d’une F1… ou presque

Dans le très attendu film sur la Formule 1, F1, Brad Pitt incarne Sonny Hayes, un pilote expérimenté contraint de prendre sa retraite après un accident dévastateur. Pourtant, il ne reste pas longtemps éloigné des circuits, rappelé pour encadrer un jeune pilote prometteur, Joshua Pearce (Damson Idris).

Mais la question qui brûle toutes les lèvres est : est-ce vraiment Brad Pitt qui conduit dans le film ? La réponse est oui, mais il ne s’agit pas d’une véritable Formule 1. En fait, il s’agit d’une voiture F2 modifiée, équipée d’un nez, de flancs et d’ailerons arrière de F1, minutieusement conçu par Mercedes et ayant passé tous les tests de crash obligatoires pour garantir la sécurité.

Un tournage au cœur de l’action

Brad Pitt et Damson Idris ont tourné leurs scènes de course au milieu du spectacle réel du circuit de Formule 1. L’équipe fictive, Apex GP, a temporairement rejoint les rangs d’élite de Ferrari, Mercedes, Red Bull et d’autres en occupant l’un des garages de l’emblématique circuit de Silverstone. Le 9 juillet 2023, lors du Grand Prix de Grande-Bretagne, les acteurs ont été vus marchant sur la grille aux côtés des véritables équipes de F1.

Un film qui pourrait révolutionner les scènes de conduite

Le film à venir de Brad Pitt promet d’être différent de tout ce qui a été vu auparavant, potentiellement en redéfinissant les scènes de conduite dans les films. Les voitures ont été recouvertes de caméras, y compris ce que les experts en caméra ont qualifié de plus petite caméra mobile 6K jamais réalisée, garantissant que le film capte l’action de la course et immerge les spectateurs dans le cockpit aux côtés des acteurs. Le film est prévu pour sortir en salles en juillet 2025.