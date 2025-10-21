L’enregistrement d’écran sur Android s’enrichit : nouvelle interface, barre des tâches et autres nouveautés

L’enregistrement d’écran sur Android s’apprête à bénéficier d’importantes améliorations avec l’introduction d’une barre des tâches, d’une interface repensée et de nouvelles fonctionnalités destinées à optimiser l’expérience des utilisateurs lors de la capture vidéo sur leur appareil.

Tl;dr Nouvelle barre d’outils pour l’enregistrement d’écran Android.

Options améliorées : caméra selfie, édition après capture.

Lancement probable après Android 16, à confirmer.

Un renouvellement attendu de l’enregistrement d’écran sur Android

L’évolution de l’enregistrement d’écran sur Android s’apprête à franchir une nouvelle étape. Pendant longtemps, les utilisateurs ont dû se tourner vers des applications tierces, souvent limitées par des questions de droits ou de performances. La situation a commencé à changer avec l’arrivée d’une solution native dans Android 11, restreinte à la capture complète de l’écran. Par la suite, Android 14 a permis de cibler une seule application, apportant ainsi un gain notable en flexibilité.

Des nouveautés centrées sur la simplicité et l’efficacité

Selon un rapport relayé par Android Authority, une version en développement prévoit plusieurs changements significatifs. Désormais, toucher le raccourci dans les réglages rapides fera apparaître une nouvelle barre d’outils flottante. Celle-ci, bien que non déplaçable ni redimensionnable, se distingue par sa discrétion et n’assombrit plus le contenu affiché en arrière-plan — rendant ainsi la visualisation nettement plus confortable.

Parmi les innovations les plus notables :

Intégration d’une option pour activer la caméra selfie, qui permettrait probablement d’enregistrer simultanément son visage et l’écran — une aubaine pour les créateurs de contenus ou les adeptes du streaming.

Ajustements des paramètres audio via des boutons distincts.

Conservation des options classiques telles que l’affichage des interactions utilisateur pendant la capture.

Un post-traitement repensé pour faciliter le partage

La phase suivant l’enregistrement évolue également. Actuellement, un simple message pousse vers un lecteur vidéo externe. Bientôt, selon ces fuites, une interface maison affichera directement le fichier enregistré avec un lecteur intégré : barre de progression, lecture/pause, bouton muet… Les utilisateurs disposeront aussi d’options immédiates pour recommencer, éditer, supprimer ou partager leur vidéo. Un ensemble pensé pour fluidifier le traitement et la diffusion des captures.

Quand attendre ces améliorations ?

Toutefois, malgré leur présence dans la bêta Android 16 QPR2 Beta 3, ces fonctionnalités demeurent inactives à ce jour. Leur arrivée pourrait donc être différée jusqu’à la mise à jour QPR3 prévue au printemps prochain — voire repoussée à Android 17. Les possesseurs d’appareils sous Android devront donc patienter encore avant de profiter pleinement de ces avancées tant attendues.

Pour suivre le fil des prochaines annonces ou nouveautés liées à cet outil devenu incontournable sur smartphone, restez connectés et surveillez les prochaines mises à jour du système.