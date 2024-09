Lenovo dévoile par erreur les nouveaux Legion Go 2 et Go Lite

Lenovo a malencontreusement révélé les modèles Legion Go 2 et Go Lite. Quelles surprises nous réservent-ils ?

Tl;dr Lenovo a révélé par erreur deux nouvelles consoles portables.

La compagnie travaille sur les modèles Legion Go Gen 2 et Legion Go Lite.

Les futurs appareils pourraient présenter des améliorations importantes par rapport aux modèles existants.

Une révélation inattendue de Lenovo

Une révélation inhabituelle a récemment ébranlé l’univers du gaming. Lenovo, dans une annonce pour son nouveau Legion Go Dock, a involontairement dévoilé deux nouvelles consoles de jeu portables encore non annoncées : la Legion Go Gen 2 et la Legion Go Lite.

Des nouvelles consoles en préparation

Il semble que Lenovo ait été en train de travailler secrètement sur ces nouvelles consoles. En effet, des indices ont été trouvés par le passé, notamment lors de l’événement Innovate 24 en avril où Lenovo a admis travailler sur un successeur de la Legion Go, promettant plus de fonctionnalités que la version précédente. De plus, une erreur sur le site web de la Legion Go a révélé en août l’existence de modèles de 7 et 8 pouces, bien qu’actuellement seule une version de 8,8 pouces soit disponible.

Les caractéristiques attendues

On s’attend à ce que ces nouvelles consoles soient dotées de caractéristiques améliorées. La Legion Go Lite devrait comporter un écran plus petit et ne pas inclure le contrôleur détachable de la version précédente. Elle serait propulsée par le même processeur AMD Z1 que l’original, mais avec quelques « refinements« .

Quant à la Legion Go Gen 2, il est probable qu’elle soit équipée d’un nouveau processeur AMD, potentiellement les nouveaux Ryzen AI 300 ou les Ryzen 8000. Une possibilité plus lointaine serait l’utilisation des nouveaux processeurs Lunar Lake d’Intel, bien qu’ils ne soient pas spécifiquement conçus pour le jeu.

Vers un marché du jeu portable plus abordable ?

Une version allégée et moins chère de la Legion Go serait une bonne nouvelle pour le marché des consoles de jeu portables, de plus en plus concurrentiel et coûteux. Lenovo semble déterminé à apporter des améliorations significatives à ses produits, notamment en termes d’affichage OLED, d’autonomie de la batterie et de compatibilité avec Windows 11. Nous attendons avec impatience de voir ce que l’avenir réserve à ces nouvelles consoles de jeu portables.